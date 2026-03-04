Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Παράταση δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου του ΥΠΑΙΘΑ έως τις 10/3
Ο «χάρτης» της δημόσιας διαβούλευσης μέχρι σήμερα
Παρατείνεται έως την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 και ώρα 10.00πμ η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο: «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, σύσταση νέας κατηγορίας θέσεων Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, πλαίσιο λειτουργίας Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και Ανώτερων Σχολών Μουσικής Εκπαίδευσης και άλλες ρυθμίσεις».
Τη «μερίδα του λέοντος» στα σχόλια, συγκεντρώνει η ενότητα για τα θέματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 266 σχόλια. Στη συγκεκριμένη ενότητα, τα περισσότερα αφορούν σε ζητήματα, όπως σχολικές βιβλιοθήκες, διεθνές απολυτήριο αλλά και ζητήματα που αφορούν μαθητές και εκπαιδευτικούς πριν την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 172 σχόλια πολιτών συγκεντρώνει η ενότητα περί Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Έντονο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών. Συγκεκριμένα, από την έναρξη της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για το νομοσχέδιο, που αφορά την ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών και τη ρύθμιση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, οι πολίτες έχουν αφήσει συνολικά σχεδόν 1.000 σχόλια (997). Αναφορικά με την κατανομή των σχολίων ανά τμήμα του νομοσχεδίου, οι τοποθετήσεις των πολιτών επικεντρώνονται στο Κεφάλαιο Γ’ (Μέρος Γ’ – Θέματα λειτουργίας Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης), όπου υπάρχουν 72 σχόλια. Αναμένεται να αυξηθούν, αφού πλέον δόθηκε παράταση στη διαβούλευση έως τις 10/3.
Αν και θα περίμενε κανείς ότι οι περισσότερες παρατηρήσεις θα ήταν γύρω από την ίδια τη δομή και λειτουργία της νέας σχολής, τα γενικότερα θέματα εκπαίδευσης (δευτεροβάθμια & τριτοβάθμια) έχουν πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση. Όπως παρατηρείται από τα σχόλια των πολιτών, το νομοσχέδιο συνδέεται κυρίως με μία συνολική προσπάθεια εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.
Αξιοσημείωτη δραστηριότητα εμφανίζεται και στο Κεφάλαιο Ε’ για θέματα ακαδημαϊκών τίτλων, το οποίο συγκεντρώνει 89 σχόλια. Στο Κεφάλαιο Ζ’, σχετικά με το Διεθνές Απολυτήριο υπάρχουν 19 σχόλια. Ενότητες που αφορούν θέματα προσωπικού (π.χ. Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) και φοιτητική μέριμνα έχουν επίσης αρκετά σχόλια (23 & 8 σχόλια αντίστοιχα).
Δεν λείπουν, ασφαλώς, και τα τμήματα του νομοσχεδίου όπου παρατηρείται ελάχιστος ή μηδενικός σχολιασμός.
Δείτε εδώ τη δημόσια διαβούλευση
Πού συγκεντρώνονται τα περισσότερα σχόλια
