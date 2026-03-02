H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Αυτοψία στη Σούδα από τους Αρχηγούς του Στρατού και της Αεροπορίας για τα μέτρα ασφαλείας - Καθημερινή αποτίμηση στο Πεντάγωνο
Οι Αρχηγοί του ΓΕΣ και του ΓΕΑ μετέβησαν χθες στη ναυτική βάση της Σούδας για τα μέτρα ασφαλείας που αποφασίστηκαν κατά την τελευταία συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ,
Στην ναυτική βάση της Σούδας μετέβησαν χθες, κατά πληροφορίες, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης αντίστοιχα, προκειμένου να ενημερωθούν για την εφαρμογή των αναβαθμισμένων μέτρων ασφαλείας, τα οποία αποφασίστηκαν κατά την συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Διαδοχικές, άλλωστε, είναι οι συσκέψεις στο Πεντάγωνο υπό τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, καθώς νέα σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα, με αντικείμενο την αξιολόγηση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Στη διάρκειά της, επιβεβαιώθηκε εκ νέου ότι βρίσκονται σε πλήρη εφαρμογή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, καθώς και ότι έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, με δεδομένου ότι αυξημένα μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί σε σημεία με αμερικανική στρατιωτική παρουσία, επί ελληνικού εδάφους.
Εν τω μεταξύ, το ενδιαφέρον του Πενταγώνου στρέφεται και στην πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στην Νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία, καθώς οι εγκαταστάσεις της Aramco έχουν τεθεί στο στόχαστρο των Ιρανών τις τελευταίες ώρες, ενώ τα συνήθη πρωτόκολλα σε αντίστοιχες περιστάσεις έχουν ενεργοποιηθεί στη Σούδα, όπου εφαρμόζονται αναβαθμισμένα μέτρα ασφαλείας.
Υπενθυμίζεται ότι με βάση το Άρθρο 1 διμερούς Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA), οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δυνατότητες:
υποστήριξης αεροσκαφών, επικοινωνιών και επισκέψεων πλοίων,
στάθμευσης αεροπλανοφόρων,
ανεφοδιασμού,
προσωρινής συντήρησης και φιλοξενίας προσωπικού,
αλλά και εκπαίδευσης και κοινών ασκήσεων.
«Πρωινός καφές» για το Ιράν στο ΠεντάγωνοΜάλιστα, στη διάρκεια της σημερινής σύσκεψης αποφασίστηκε η καθημερινή αποτίμηση της κατάστασης στις 8 κάθε πρωί, μέχρις ότου αποκλιμακωθούν οι επιχειρήσεις. Σημειωτέον ότι στην σημερινή σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Διευθυντής του Ε’ Κλάδου Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγος Εμμανουήλ Χατζής και ανώτατοι αρμόδιοι Αξιωματικοί. Επίσης, ο κ. Δένδιας συνεχίζει τις τηλεφωνικές συνομιλίες με ομολόγους του από συμμαχικές χώρες.
Από Σούδα, στη Σαουδική Αραβία
