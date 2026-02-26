Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Αναστάτωση σε σχολείο στου Ρέντη: 85χρονος απείλησε με αεροβόλο μαθητές επειδή τον ενοχλούσαν
Αναστάτωση σε σχολείο στου Ρέντη: 85χρονος απείλησε με αεροβόλο μαθητές επειδή τον ενοχλούσαν
Η διευθύντρια του σχολείου κατήγγειλε τον άνδρα, ο οποίος προσήχθη από την ΕΛ.ΑΣ. – Βρέθηκε καραμπίνα στο σπίτι του
Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 26 Φεβρουαρίου 2026, περίπου στις 12:08, έξω από το 3ο Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη Ρέντη.
Σύμφωνα με την καταγγελία της διευθύντριας του σχολείου, περίοικος φέρεται να προέταξε περίστροφο με σκοπό να εκφοβίσει μαθητές που βρίσκονταν έξω από το σχολικό συγκρότημα και στη συνέχεια να εισήλθε στην οικία του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι προσήγαγαν έναν άνδρα. Η διευθύντρια ανέφερε στις αρχές ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από το περιστατικό.
Όπως προέκυψε, πρόκειται για ημεδαπό ηλικίας 85 ετών. Εντός του σπιτιού του βρέθηκε και κατασχέθηκε καραμπίνα. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι λίγο πριν τις 12:00 εξήλθε από την ισόγεια οικία του, ενοχλημένος – όπως ανέφερε – από ανήλικους μαθητές του παρακείμενου γυμνασίου, και προέταξε αεροβόλο πιστόλι προς το μέρος τους, χωρίς να προβεί σε περαιτέρω ενέργεια, επιστρέφοντας στη συνέχεια στο σπίτι του.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μαθητή ή άλλου προσώπου. Στο σημείο μετέβη και ο διοικητής Ασφαλείας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ενώ η υπόθεση εξετάζεται.
Σύμφωνα με την καταγγελία της διευθύντριας του σχολείου, περίοικος φέρεται να προέταξε περίστροφο με σκοπό να εκφοβίσει μαθητές που βρίσκονταν έξω από το σχολικό συγκρότημα και στη συνέχεια να εισήλθε στην οικία του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι προσήγαγαν έναν άνδρα. Η διευθύντρια ανέφερε στις αρχές ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από το περιστατικό.
Όπως προέκυψε, πρόκειται για ημεδαπό ηλικίας 85 ετών. Εντός του σπιτιού του βρέθηκε και κατασχέθηκε καραμπίνα. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι λίγο πριν τις 12:00 εξήλθε από την ισόγεια οικία του, ενοχλημένος – όπως ανέφερε – από ανήλικους μαθητές του παρακείμενου γυμνασίου, και προέταξε αεροβόλο πιστόλι προς το μέρος τους, χωρίς να προβεί σε περαιτέρω ενέργεια, επιστρέφοντας στη συνέχεια στο σπίτι του.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μαθητή ή άλλου προσώπου. Στο σημείο μετέβη και ο διοικητής Ασφαλείας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ενώ η υπόθεση εξετάζεται.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα