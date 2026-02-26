Αναστάτωση σε σχολείο στου Ρέντη: 85χρονος απείλησε με αεροβόλο μαθητές επειδή τον ενοχλούσαν
ΕΛΛΑΔΑ
Ρέντη Σχολείο Αεροβόλο

Αναστάτωση σε σχολείο στου Ρέντη: 85χρονος απείλησε με αεροβόλο μαθητές επειδή τον ενοχλούσαν

Η διευθύντρια του σχολείου κατήγγειλε τον άνδρα, ο οποίος προσήχθη από την ΕΛ.ΑΣ. – Βρέθηκε καραμπίνα στο σπίτι του

Αναστάτωση σε σχολείο στου Ρέντη: 85χρονος απείλησε με αεροβόλο μαθητές επειδή τον ενοχλούσαν
Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 26 Φεβρουαρίου 2026, περίπου στις 12:08, έξω από το 3ο Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Σύμφωνα με την καταγγελία της διευθύντριας του σχολείου, περίοικος φέρεται να προέταξε περίστροφο με σκοπό να εκφοβίσει μαθητές που βρίσκονταν έξω από το σχολικό συγκρότημα και στη συνέχεια να εισήλθε στην οικία του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι προσήγαγαν έναν άνδρα. Η διευθύντρια ανέφερε στις αρχές ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από το περιστατικό.

Όπως προέκυψε, πρόκειται για ημεδαπό ηλικίας 85 ετών. Εντός του σπιτιού του βρέθηκε και κατασχέθηκε καραμπίνα. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι λίγο πριν τις 12:00 εξήλθε από την ισόγεια οικία του, ενοχλημένος – όπως ανέφερε – από ανήλικους μαθητές του παρακείμενου γυμνασίου, και προέταξε αεροβόλο πιστόλι προς το μέρος τους, χωρίς να προβεί σε περαιτέρω ενέργεια, επιστρέφοντας στη συνέχεια στο σπίτι του.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μαθητή ή άλλου προσώπου. Στο σημείο μετέβη και ο διοικητής Ασφαλείας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ενώ η υπόθεση εξετάζεται.
