Έκλεψε κηροπήγιο, θυμιατό και καντήλες από εκκλησία στην Κοζάνη, ταυτοποιήθηκε 47χρονος
Έκλεψε κηροπήγιο, θυμιατό και καντήλες από εκκλησία στην Κοζάνη, ταυτοποιήθηκε 47χρονος

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 47χρονου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης

Έκλεψε κηροπήγιο, θυμιατό και καντήλες από εκκλησία στην Κοζάνη, ταυτοποιήθηκε 47χρονος
Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων, κλοπή από παρεκκλήσι ιερού ναού που τελέσθηκε στην πόλη της Κοζάνης και σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία σε βάρος 47χρονου.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 47χρονος αφαίρεσε από τον νάρθηκα που βρίσκεται στο παρεκκλήσι του ναού, ένα μεταλλικό κηροπήγιο, ένα μεταλλικό θυμιατό, ένα μεταλλικό καπάκι αντίδωρου και δύο μεταλλικές καντήλες, συνολικής αξίας περίπου 200 ευρώ.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

