Αλλαγή ώρας 2026 - Μάρτιος: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά
ΕΛΛΑΔΑ
Αλλαγή ώρας 2026 - Μάρτιος: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

Πότε γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών στην θερινή

Πλησιάζει η εποχή που όλοι αναρωτιούνται πότε θα αλλάξει η ώρα μιας και το Πάσχα πέφτει και νωρίς.

Η αλλαγή ώρας, ωστόσο, ακολουθεί το καθιερωμένο χρονοδιάγραμμα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και το 2026 τα ρολόγια θα ρυθμιστούν στη θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου, στις 03:00, οι δείκτες θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά και θα δείξουν 04:00.

Η θερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, οπότε και θα γίνει η επιστροφή στη χειμερινή ώρα.


