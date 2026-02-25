«Η χειρότερη μέρα της ζωής μου»: O Υπάτιος Πατμάνογλου για τη συμπλήρωση 9 χρόνων από το δυστύχημα όπου έχασε γυναίκα και παιδί

«Δεν είχα να διαχειριστώ μόνο το πένθος μου. Είχα να διαχειριστώ και ένα μέρος του κόσμου, με τα αρνητικά του σχόλια. Αυτή ήταν η δοκιμασία μου. Αυτός ήταν ο σταυρός μου», έγραψε σε ανάρτησή του





Εννιά χρόνια συμπληρώθηκαν από το τραγικό τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας, όταν την 26η Φεβρουαρίου του 2017 η Πόρσε που οδηγούσε ο Γιώργος Βακάκης προσέκρουσε στο σταθμευμένο ΙΧ του Υπάτιου Πατμάνογλου με ταχύτητα 320 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ακαριαία η σύζυγος κι ο γιος του τελευταίου.Με αυτή την αφορμή, ο Υπάτιος Παταμόνογλου έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας μεταξύ άλλων λόγο για τη χειρότερη μέρα της ζωής του, ενώ τη συνόδευσε από μια φωτογραφία του με πληγές στο πρόσωπο.«Το τραύμα δεν είναι μόνο σωματικό,ειναι και πνευματικό. Δεν είχα να διαχειριστώ μόνο το πένθος μου. Είχα να διαχειριστώ και ένα μέρος του κόσμου, με τα αρνητικά του σχόλια. Αυτή ήταν η δοκιμασία μου. Αυτός ήταν ο σταυρός μου», έγραψε μεταξύ άλλων στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.«26 Φεβρουαρίου 2017Η χειρότερη μέρα της ζωής μου.Η μέρα που ένας πατέρας δεν θα έπρεπε ποτέ να ζήσει.Η μέρα που ένας σύζυγος δεν θα έπρεπε ποτέ να αντικρίσει.Η μέρα που κατάλαβα πως όλα μπορούν να τελειώσουν σε μια στιγμή.Από εκείνη τη μέρα δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος.Ποτέ δεν ξέρεις πόσο δυνατός είσαι,μέχρι να έρθει η στιγμή που η δύναμη θα είναι η μόνη επιλογή που θα έχεις.Εύχομαι να μη χρειαστεί ποτέ να μάθετε πόση δύναμη κρύβετε μέσα σας.

