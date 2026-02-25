Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Νεκρός από ανακοπή 46χρονος από τη Σκύρο, πήγε στο Κέντρο Υγείας με βήχα και κατέληξε στον Ευαγγελισμό
Νεκρός από ανακοπή 46χρονος από τη Σκύρο, πήγε στο Κέντρο Υγείας με βήχα και κατέληξε στον Ευαγγελισμό
Είχε εξεταστεί αρχικά για βήχα στο ΠΠΙ Σκύρου και επέστρεψε με πόνο στο στήθος – Εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο για ύποπτο έμφραγμα, μεταφέρθηκε με πλοίο χωρίς αεροδιακομιδή
Κατέληξε στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» 46χρονος εργαζόμενος στο πλοίο της γραμμής, ο οποίος είχε μεταφερθεί αρχικά στο Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο (ΠΠΙ) Σκύρου και στη συνέχεια διακομίστηκε στην Αθήνα με συμπτώματα εμφράγματος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΠΙ Σκύρου, ο 46χρονος είχε προσέλθει για πρώτη φορά εκεί το απόγευμα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026, περίπου στις 15:00, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, παρουσιάζοντας έντονο ξηρό βήχα και χωρίς πυρετό. Εξετάστηκε από ειδικό παθολόγο, του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή και έλαβε οδηγίες, χωρίς να διαπιστωθούν καρδιολογικά συμπτώματα, και αποχώρησε.
Το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, περί τις 8:30, επέστρεψε στο ιατρείο με τη συνοδεία συναδέλφου του, αναφέροντας πόνο στο στήθος. Υποβλήθηκε άμεσα σε ηλεκτροκαρδιογράφημα από ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου, ενώ εξετάστηκε εκ νέου από τον εφημερεύοντα παθολόγο. Παράλληλα, κλήθηκε ιδιώτης καρδιολόγος, ο οποίος μετέβη στο ΠΠΙ Σκύρου για αξιολόγηση της κατάστασής του.
Με την υποψία οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, διενεργήθηκαν τέσσερα ηλεκτροκαρδιογραφήματα και εφαρμόστηκε το προβλεπόμενο ιατρικό πρωτόκολλο. Χορηγήθηκε αντιαιμοπεταλιακή αγωγή (Plavix), έγινε υποδόρια ένεση ηπαρίνης στην κοιλιακή χώρα και ο ασθενής τέθηκε υπό στενή παρακολούθηση.
Στις 9:40 διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΠΠΙ Σκύρου, χωρίς να ζητηθεί αεροδιακομιδή, και με τη συνοδεία γιατρού επιβιβάστηκε στο πλοίο της γραμμής υπό συνεχή ιατρική επίβλεψη. Με την άφιξή του στην Κύμη παραδόθηκε στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Κύμης, όπου εξετάστηκε εκ νέου από καρδιολόγο και υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις και υπερηχογράφημα καρδιάς. Ακολούθως διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου και κατέληξε.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΠΙ Σκύρου, ο 46χρονος είχε προσέλθει για πρώτη φορά εκεί το απόγευμα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026, περίπου στις 15:00, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, παρουσιάζοντας έντονο ξηρό βήχα και χωρίς πυρετό. Εξετάστηκε από ειδικό παθολόγο, του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή και έλαβε οδηγίες, χωρίς να διαπιστωθούν καρδιολογικά συμπτώματα, και αποχώρησε.
Το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, περί τις 8:30, επέστρεψε στο ιατρείο με τη συνοδεία συναδέλφου του, αναφέροντας πόνο στο στήθος. Υποβλήθηκε άμεσα σε ηλεκτροκαρδιογράφημα από ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου, ενώ εξετάστηκε εκ νέου από τον εφημερεύοντα παθολόγο. Παράλληλα, κλήθηκε ιδιώτης καρδιολόγος, ο οποίος μετέβη στο ΠΠΙ Σκύρου για αξιολόγηση της κατάστασής του.
Με την υποψία οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, διενεργήθηκαν τέσσερα ηλεκτροκαρδιογραφήματα και εφαρμόστηκε το προβλεπόμενο ιατρικό πρωτόκολλο. Χορηγήθηκε αντιαιμοπεταλιακή αγωγή (Plavix), έγινε υποδόρια ένεση ηπαρίνης στην κοιλιακή χώρα και ο ασθενής τέθηκε υπό στενή παρακολούθηση.
Στις 9:40 διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΠΠΙ Σκύρου, χωρίς να ζητηθεί αεροδιακομιδή, και με τη συνοδεία γιατρού επιβιβάστηκε στο πλοίο της γραμμής υπό συνεχή ιατρική επίβλεψη. Με την άφιξή του στην Κύμη παραδόθηκε στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Κύμης, όπου εξετάστηκε εκ νέου από καρδιολόγο και υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις και υπερηχογράφημα καρδιάς. Ακολούθως διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου και κατέληξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα