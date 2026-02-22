Οι Αθηναίοι ψωνίζουν βράδυ, ανοιχτή και γεμάτη κόσμο η Βαρβάκειος, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Βαρβάκειος αγορά Καθαρά Δευτέρα Αθήνα

Οι Αθηναίοι ψωνίζουν βράδυ, ανοιχτή και γεμάτη κόσμο η Βαρβάκειος, δείτε βίντεο

Πριν ανοίξει για βράδυ η αγορά, η ουρά έφτανε τα 200 μέτρα

Οι Αθηναίοι ψωνίζουν βράδυ, ανοιχτή και γεμάτη κόσμο η Βαρβάκειος, δείτε βίντεο
Οι Αθηναίοι, πιστοί στο ραντεβού τους, μετέτρεψαν και φέτος τη Βαρβάκειο σε ένα ζωντανό σκηνικό ολονυχτίας, τηρώντας την παράδοση που θέλει την Ιχθυαγορά να ανοίγει τις πύλες της το βράδυ της Κυριακής πριν από την Καθαρά Δευτέρα.

Ήδη από νωρίς το βράδυ, η οδός Αθηνάς πλημμύρισε από κόσμο που περίμενε υπομονετικά, με την ουρά να σχηματίζεται περιμετρικά της αγοράς πριν τις εννέα, και να ξεπερνά τα 200 μέτρα. Η είσοδος των καταναλωτών γινόταν σταδιακά και κατά ομάδες, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη τελετουργική χροιά στην αναμονή, ενώ πολλοί υποδέχθηκαν το επίσημο άνοιγμα των θυρών με χειροκροτήματα ικανοποίησης.


Μέσα στην αγορά, το σκηνικό ήταν έτοιμο με θαλασσινά, χαλβάδες και κάθε λογής σαρακοστιανά εδέσματα να έχουν απλωθεί στους πάγκους. Οι πολίτες επιδόθηκαν στον καθιερωμένο γύρο, συγκρίνοντας τιμές και «ζυγίζοντας» τις προσφορές της τελευταίας στιγμής κάτω από το φως των προβολέων. Αυτή η ιδιότυπη ολονυχτία θα συνεχιστεί αδιάκοπα μέχρι το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας, αποδεικνύοντας πως για την Αθήνα, η προετοιμασία του σαρακοστιανού τραπεζιού παραμένει μια σταθερή και αγαπημένη αστική παράδοση.

Σύμφωνα με τους ανθρώπους της αγοράς, η ουρά είναι πολύ μεγαλύτερη από άλλες χρονιές.

Δείτε φωτογραφίες: 

barbakeios__9_
barbakeios__1_
barbakeios__2_
barbakeios__3_
barbakeios__4_
barbakeios__5_
barbakeios__6_
barbakeios__7_
barbakeios__8_
