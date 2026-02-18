Φωτιά τώρα σε επιχείρηση αλουμινίου στα Διαβατά Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Διαβατά Θεσσαλονίκης

Φωτιά τώρα σε επιχείρηση αλουμινίου στα Διαβατά Θεσσαλονίκης

Δυνάμεις πυρόσβεσης βρίσκονται στην περιοχή

Φωτιά τώρα σε επιχείρηση αλουμινίου στα Διαβατά Θεσσαλονίκης
Συνεχίζεται η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων για να σβήσει η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε βιοτεχνία στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για ελαφρύ τραυματισμό του. Ο τραυματίας πυροσβέστης μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 11:30 σε βιοτεχνία αλουμινίου στην περιοχή των Διαβατών. Οι φλόγες καίνε μπογιές και χαρτόκουτα σε χώρο της επιχείρησης.

Thestival.gr Φωτιά σε βιοτεχνία στα Διαβατά Θεσσαλονίκης



 Οι αρχές  επιχειρούν με 21 πυροσβέστες και 7 οχήματα για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.


