Φωτιά τώρα σε επιχείρηση αλουμινίου στα Διαβατά Θεσσαλονίκης
Δυνάμεις πυρόσβεσης βρίσκονται στην περιοχή
Συνεχίζεται η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων για να σβήσει η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε βιοτεχνία στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για ελαφρύ τραυματισμό του. Ο τραυματίας πυροσβέστης μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 11:30 σε βιοτεχνία αλουμινίου στην περιοχή των Διαβατών. Οι φλόγες καίνε μπογιές και χαρτόκουτα σε χώρο της επιχείρησης.
Οι αρχές επιχειρούν με 21 πυροσβέστες και 7 οχήματα για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.
#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 21 #πυροσβέστες με 7 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 18, 2026
