Επιστημονικές εκδηλώσεις για την παρουσίαση των τροποποιήσεων του Κληρονομικού Δικαίου

Για τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για το Κληρονομικό Δίκαιο, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει δύο επιστημονικές εσπερίδες την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη, 18 και 19 Φεβρουαρίου 2026 (6 μ.μ.), στην αίθουσα «Μιχάλης Ζαφειρόπουλος» του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60).Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026Συντονισμός: Απόστολος Γεωργιάδης, Ακαδημαϊκός-Επίτιμος Καθηγητής ΕΚΠΑΕισηγητέςΓεώργιος Λέκκας, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ:Οι τροποποιήσεις στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή και τα δικαιώματα του συντρόφου στην ελεύθερη ένωσηΠαναγιώτης Νικολόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ:Η ευθύνη του κληρονόμου κατά το προτεινόμενο σχέδιοΑντώνης Παπαδημητρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ:Οι νέες ρυθμίσεις για τις διαθήκεςΣυντονισμός: Μιχάλης Σταθόπουλος, Ακαδημαϊκός-Επίτιμος Καθηγητής ΕΚΠΑΕισηγητές

Ελένη Ζερβογιάννη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ:



Η σύναψη κληρονομικών συμβάσεων αιτία θανάτου



Αντώνης Καραμπατζός, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ:



Η παραίτηση από το κληρονομικό δικαίωμα με κληρονομική σύμβαση



Ελευθέριος Καστρήσιος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ:



Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του δικαίου της νόμιμης μοίρας



Χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος του ΔΣΑ Ανδρέας Κουτσόλαμπρος



Οι εσπερίδες θα μεταδοθούν και διαδικτυακά, δηλώνοντας συμμετοχή μέσω του www.olomeleia.gr, άλλως μέσω του καναλιού του ΔΣΑ στο youtube σε real time.