Επιστημονικές εκδηλώσεις για την παρουσίαση των τροποποιήσεων του Κληρονομικού Δικαίου
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη
Για τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για το Κληρονομικό Δίκαιο, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει δύο επιστημονικές εσπερίδες την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη, 18 και 19 Φεβρουαρίου 2026 (6 μ.μ.), στην αίθουσα «Μιχάλης Ζαφειρόπουλος» του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60).
Ειδικότερα, το πρόγραμμα των δυο εκδηλώσεων έχει ως εξής:
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026
Συντονισμός: Απόστολος Γεωργιάδης, Ακαδημαϊκός-Επίτιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Εισηγητές
Γεώργιος Λέκκας, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ:
Οι τροποποιήσεις στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή και τα δικαιώματα του συντρόφου στην ελεύθερη ένωση
Παναγιώτης Νικολόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ:
Η ευθύνη του κληρονόμου κατά το προτεινόμενο σχέδιο
Αντώνης Παπαδημητρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ:
Οι νέες ρυθμίσεις για τις διαθήκες
Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026
Συντονισμός: Μιχάλης Σταθόπουλος, Ακαδημαϊκός-Επίτιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Εισηγητές
Ελένη Ζερβογιάννη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ:
Η σύναψη κληρονομικών συμβάσεων αιτία θανάτου
Αντώνης Καραμπατζός, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ:
Η παραίτηση από το κληρονομικό δικαίωμα με κληρονομική σύμβαση
Ελευθέριος Καστρήσιος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ:
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του δικαίου της νόμιμης μοίρας
Χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος του ΔΣΑ Ανδρέας Κουτσόλαμπρος
Οι εσπερίδες θα μεταδοθούν και διαδικτυακά, δηλώνοντας συμμετοχή μέσω του www.olomeleia.gr, άλλως μέσω του καναλιού του ΔΣΑ στο youtube σε real time.
