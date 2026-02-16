Επιστημονικές εκδηλώσεις για την παρουσίαση των τροποποιήσεων του Κληρονομικού Δικαίου
ΕΛΛΑΔΑ
Κληρονομιά δικαιο Εκδήλωση Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Επιστημονικές εκδηλώσεις για την παρουσίαση των τροποποιήσεων του Κληρονομικού Δικαίου

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη

Επιστημονικές εκδηλώσεις για την παρουσίαση των τροποποιήσεων του Κληρονομικού Δικαίου
Παναγιώτης Τσιμπούκης
Για τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για το Κληρονομικό Δίκαιο, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει δύο επιστημονικές εσπερίδες την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη, 18 και 19 Φεβρουαρίου 2026 (6 μ.μ.), στην αίθουσα «Μιχάλης Ζαφειρόπουλος» του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60).

Ειδικότερα, το πρόγραμμα των δυο εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026

Συντονισμός: Απόστολος Γεωργιάδης, Ακαδημαϊκός-Επίτιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ

Εισηγητές

Γεώργιος Λέκκας, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ:

Οι τροποποιήσεις στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή και τα δικαιώματα του συντρόφου στην ελεύθερη ένωση

Παναγιώτης Νικολόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ:

Η ευθύνη του κληρονόμου κατά το προτεινόμενο σχέδιο

Κλείσιμο
Αντώνης Παπαδημητρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ:

Οι νέες ρυθμίσεις για τις διαθήκες

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026

Συντονισμός: Μιχάλης Σταθόπουλος, Ακαδημαϊκός-Επίτιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ

Εισηγητές

Ελένη Ζερβογιάννη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ:

Η σύναψη κληρονομικών συμβάσεων αιτία θανάτου

Αντώνης Καραμπατζός, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ:

Η παραίτηση από το κληρονομικό δικαίωμα με κληρονομική σύμβαση

Ελευθέριος Καστρήσιος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ:

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του δικαίου της νόμιμης μοίρας

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος του ΔΣΑ Ανδρέας Κουτσόλαμπρος

Οι εσπερίδες θα μεταδοθούν και διαδικτυακά, δηλώνοντας συμμετοχή μέσω του www.olomeleia.gr, άλλως μέσω του καναλιού του ΔΣΑ στο youtube σε real time.
Παναγιώτης Τσιμπούκης

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης