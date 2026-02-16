Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Στην Ελλάδα ο Τούρκος μπασκετμπολίστας Ενές Καντέρ: Σήμερα η παρουσίαση του βιβλίου του «Στο Όνομα της Ελευθερίας»
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18:00 στο Stage 7 στο Μεταξουργείο - Θα ακολουθήσει συζήτηση με τον συγγραφέα και το κοινό, με τη συμμετοχή δημοσιογράφων και ανθρώπων του αθλητισμού
Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ενές Καντέρ Φριντόμ , με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του «Στο Όνομα της Ελευθερίας» σε μια εκδήλωση που αναμένεται να συγκεντρώσει έντονο ενδιαφέρον από τον χώρο του αθλητισμού, της δημοσιογραφίας και του δημόσιου διαλόγου.
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα 16 Φεβρουαρίου, στις 18:00, στο Stage 7 στο Μεταξουργείο (Βιργινίας Μπενάκη 7), με τη διοργάνωση των Εκδόσεων Παπαζήση.
Ο διεθνώς γνωστός μπασκετμπολίστας και ακτιβιστής βρίσκεται στην Αθήνα για να συνομιλήσει με το κοινό γύρω από το περιεχόμενο του βιβλίου του, το οποίο εστιάζει στις προσωπικές του εμπειρίες, τη διαδρομή του στο ΝΒΑ και τον αγώνα του υπέρ της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν η δημοσιογράφος Έλενα Αλεβίζου και ο διεθνής προπονητής καλαθοσφαίρισης Μάνος Μανουσέλης, ενώ θα ακολουθήσει διάλογος με τον ίδιο τον συγγραφέα.
Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο δημοσιογράφος Στέλιος Βραδέλης.
