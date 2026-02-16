ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Από την Ελευσίνα η κίνηση προς τη λεωφόρο Αθηνών, μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Στην Ελλάδα ο Τούρκος μπασκετμπολίστας Ενές Καντέρ: Σήμερα η παρουσίαση του βιβλίου του «Στο Όνομα της Ελευθερίας»
ΕΛΛΑΔΑ
Βιβλίο Ενές Καντέρ

Στην Ελλάδα ο Τούρκος μπασκετμπολίστας Ενές Καντέρ: Σήμερα η παρουσίαση του βιβλίου του «Στο Όνομα της Ελευθερίας»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18:00 στο Stage 7 στο Μεταξουργείο - Θα ακολουθήσει συζήτηση με τον συγγραφέα και το κοινό, με τη συμμετοχή δημοσιογράφων και ανθρώπων του αθλητισμού

Στην Ελλάδα ο Τούρκος μπασκετμπολίστας Ενές Καντέρ: Σήμερα η παρουσίαση του βιβλίου του «Στο Όνομα της Ελευθερίας»
6 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ενές Καντέρ Φριντόμ , με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του «Στο Όνομα της Ελευθερίας» σε μια εκδήλωση που αναμένεται να συγκεντρώσει έντονο ενδιαφέρον από τον χώρο του αθλητισμού, της δημοσιογραφίας και του δημόσιου διαλόγου.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα 16 Φεβρουαρίου, στις 18:00, στο Stage 7 στο Μεταξουργείο (Βιργινίας Μπενάκη 7), με τη διοργάνωση των Εκδόσεων Παπαζήση.

Ο διεθνώς γνωστός μπασκετμπολίστας και ακτιβιστής βρίσκεται στην Αθήνα για να συνομιλήσει με το κοινό γύρω από το περιεχόμενο του βιβλίου του, το οποίο εστιάζει στις προσωπικές του εμπειρίες, τη διαδρομή του στο ΝΒΑ και τον αγώνα του υπέρ της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η δημοσιογράφος Έλενα Αλεβίζου και ο διεθνής προπονητής καλαθοσφαίρισης Μάνος Μανουσέλης, ενώ θα ακολουθήσει διάλογος με τον ίδιο τον συγγραφέα.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο δημοσιογράφος Στέλιος Βραδέλης.

Στην Ελλάδα ο Τούρκος μπασκετμπολίστας Ενές Καντέρ: Σήμερα η παρουσίαση του βιβλίου του «Στο Όνομα της Ελευθερίας»
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης