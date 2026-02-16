Στην Ελλάδα ο Τούρκος μπασκετμπολίστας Ενές Καντέρ: Σήμερα η παρουσίαση του βιβλίου του «Στο Όνομα της Ελευθερίας»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18:00 στο Stage 7 στο Μεταξουργείο - Θα ακολουθήσει συζήτηση με τον συγγραφέα και το κοινό, με τη συμμετοχή δημοσιογράφων και ανθρώπων του αθλητισμού