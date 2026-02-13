Στη φυλακή ο 40χρονος που «άνοιξε» 10 καταστήματα σε ένα βράδυ στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο από τη δράση του
Ο κατηγορούμενος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω τα ξημερώματα της επόμενης μέρας των διαρρήξεων - Στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι είναι τοξικομανής και ισχυρίστηκε ότι δε θυμάται τις πράξεις του
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 40χρονος που κατηγορείται ότι εισέβαλε σε δέκα καταστήματα της ανατολικής Θεσσαλονίκης, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.
Ο κατηγορούμενος, οποίος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω τα ξημερώματα της επόμενης μέρας, όταν διέρρηξε ζαχαροπλαστείο, απ’ όπου αφαίρεσε 190 ευρώ και διάφορα προϊόντα διώκεται για διακεκριμένες κλοπές και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Στην απολογία του ενώπιον του ανακριτή φέρεται να υποστήριξε ότι είναι τοξικομανής και ισχυρίστηκε ότι δε θυμάται τις πράξεις του. Δια της συνηγόρου του υπέβαλε αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος δεν είναι άγνωστος στις Αρχές καθώς είχε συλληφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν για παρόμοιες περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών. Μάλιστα, φέρεται να ήταν ελεύθερος υπό όρους.
Σε βίντεο που δημοσίευσε το protothema.gr από τη δράση του 40χρονου, αποτυπώνεται η στιγμή που καταφέρνει να σπάσει την τζαμαρία επιχείρησης και να εισβάλει ατάραχος στον εσωτερικό χώρο προκειμένου να αρπάξει τη λεία του. Μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, ο δράστης γίνεται «καπνός» και συνεχίζει τη δράση του στα υπόλοιπα καταστήματα της περιοχής.
Στην κατοχή του, όταν οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο που αφαίρεσε από το τελευταίο κατάστημα, το χρηματικό ποσό των 192,20 ευρώ, διάφορα προϊόντα την κατοχή των οποίων δεν μπορούσε να δικαιολογήσει, καθώς και ένα μοτοποδήλατο που είχε κλέψει λίγο νωρίτερα από την ίδια περιοχή.
Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου-Αναλήψεως, προέκυψε ότι ο 40χρονος είχε διαρρήξει τα ξημερώματα της Κυριακής συνολικά δέκα καταστήματα στις περιοχές της Κάτω Τούμπας και της Χαριλάου.
Τέλος, στην οικία του εντοπίστηκε ο ρουχισμός που φορούσε κατά την τέλεση των διαρρήξεων, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές και εργαλεία, η προέλευση των οποίων ερευνάται.
