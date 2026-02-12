Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του 40χρονου που «ρήμαξε» 10 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του 40χρονου που «ρήμαξε» 10 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη
Μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, ο 40χρονος έγινε «καπνός» και συνέχισε τη δράση του στα υπόλοιπα καταστήματα
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του 40χρονου διαρρήκτη, ο οποίος τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής εισέβαλε σε δέκα καταστήματα της ανατολικής Θεσσαλονίκης, δημοσιεύει το protothema.gr.
Στο οπτικό υλικό που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας επιχείρησης, αποτυπώνεται η στιγμή που ο 40χρονος καταφέρνει να σπάσει την τζαμαρία και να εισβάλει ατάραχος στον εσωτερικό χώρο προκειμένου να αρπάξει τη λεία του. Μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, ο δράστης γίνεται «καπνός» και συνεχίζει τη δράση του στα υπόλοιπα καταστήματα της περιοχής.
Δείτε το βίντεο:
Ο άνδρας συνελήφθη τελικά τα ξημερώματα της Τρίτης, τη στιγμή που έβγαινε από ζαχαροπλαστείο στην περιοχή της Χαριλάου, το οποίο είχε μόλις διαρρήξει.
Σε βάρος του, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακεκριμένες κλοπές και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος είναι γνώριμος των Αρχών, καθώς έχει συλληφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα. Μάλιστα, φέρεται να ήταν ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους.
«Αποδέχομαι ότι έκλεψα το μηχανάκι, όμως δεν θυμάμαι όλα τα υπόλοιπα για τα οποία με κατηγορούν», φέρεται να υποστήριξε προανακριτικά.
Στην κατοχή του, όταν οι αστυνομικοί τού πέρασαν χειροπέδες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο που αφαίρεσε από το τελευταίο κατάστημα, το χρηματικό ποσό των 192,20 ευρώ, διάφορα προϊόντα την κατοχή των οποίων δεν μπορούσε να δικαιολογήσει, καθώς και ένα μοτοποδήλατο που είχε κλέψει λίγο νωρίτερα από την ίδια περιοχή.
Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου-Αναλήψεως, προέκυψε ότι ο 40χρονος είχε διαρρήξει τα ξημερώματα της Κυριακής συνολικά δέκα καταστήματα στις περιοχές της Κάτω Τούμπας και της Χαριλάου.
Τέλος, στην οικία του εντοπίστηκε ο ρουχισμός που φορούσε κατά την τέλεση των διαρρήξεων, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές και εργαλεία, η προέλευση των οποίων ερευνάται.
