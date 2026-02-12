Η κυστική ίνωση αποτελεί μια καθημερινή πρόκληση που ξεκινά από τη γέννηση και συνοδεύει τον ασθενή σε όλη του τη ζωή. Σήμερα, χάρη στην πρόοδο της επιστήμης, οι ασθενείς μπορούν να ζουν περισσότερο, με καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον.
Τρεις συλλήψεις για διαρρήξεις κατοικιών στην Κεφαλονιά, πάνω από 70.000 ευρώ η λεία τους
Οι δράστες αφαίρεσαν χρυσαφικά, κοσμήματα, χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα
Τρεις άνδρες ηλικίας 16, 28 και 31 ετών, συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου 2026 στην Κεφαλονιά, κατηγορούμενοι για κλοπές από κατοικίες σε διάφορες περιοχές του νησιού.
Σύμφωνα με την αστυνομία, από την προανάκριση προέκυψε ότι οι συλληφθέντες εμπλέκονται σε τρεις διαρρήξεις κατοικιών που σημειώθηκαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα στις περιοχές Κοντογουράτα, Καραβάδος και Θηράμονας. Οι δράστες αφαίρεσαν χρυσαφικά, κοσμήματα, χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα, με τη συνολική αξία της λείας να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 70.000 ευρώ.
Μέρος των κλοπιμαίων εντοπίστηκε και αποδόθηκε στους νόμιμους κατόχους του. Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν επίσης το Ι.Χ. αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι για τη διάπραξη των κλοπών.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, με τη συνδρομή της Ομάδας ΔΙΑΣ, στο Λιμάνι του Πόρου, όπου οι τρεις φέρονται να εντοπίστηκαν μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο, επιχειρώντας να διαφύγουν ακτοπλοϊκώς από το νησί.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνεται και η μητέρα του ανήλικου, η οποία κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας του.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες πράξεις.
