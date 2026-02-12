Τρεις συλλήψεις για διαρρήξεις κατοικιών στην Κεφαλονιά, πάνω από 70.000 ευρώ η λεία τους
ΕΛΛΑΔΑ
Κεφαλονιά Συλλήψεις Αστυνομία Διαρρήξεις

Τρεις συλλήψεις για διαρρήξεις κατοικιών στην Κεφαλονιά, πάνω από 70.000 ευρώ η λεία τους

Οι δράστες αφαίρεσαν χρυσαφικά, κοσμήματα, χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα

Τρεις συλλήψεις για διαρρήξεις κατοικιών στην Κεφαλονιά, πάνω από 70.000 ευρώ η λεία τους
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τρεις άνδρες ηλικίας 16, 28 και 31 ετών, συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου 2026 στην Κεφαλονιά, κατηγορούμενοι για  κλοπές από κατοικίες σε διάφορες περιοχές του νησιού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την προανάκριση προέκυψε ότι οι συλληφθέντες εμπλέκονται σε τρεις διαρρήξεις κατοικιών που σημειώθηκαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα στις περιοχές Κοντογουράτα, Καραβάδος και Θηράμονας. Οι δράστες αφαίρεσαν χρυσαφικά, κοσμήματα, χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα, με τη συνολική αξία της λείας να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 70.000 ευρώ.

Μέρος των κλοπιμαίων εντοπίστηκε και αποδόθηκε στους νόμιμους κατόχους του. Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν επίσης το Ι.Χ. αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι για τη διάπραξη των κλοπών.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, με τη συνδρομή της Ομάδας ΔΙΑΣ, στο Λιμάνι του Πόρου, όπου οι τρεις φέρονται να εντοπίστηκαν μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο, επιχειρώντας να διαφύγουν ακτοπλοϊκώς από το νησί.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνεται και η μητέρα του ανήλικου, η οποία κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες πράξεις.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Κυστική Ίνωση: Μια σοβαρή αλλά διαχειρίσιμη σπάνια νόσος

Κυστική Ίνωση: Μια σοβαρή αλλά διαχειρίσιμη σπάνια νόσος

Η κυστική ίνωση αποτελεί μια καθημερινή πρόκληση που ξεκινά από τη γέννηση και συνοδεύει τον ασθενή σε όλη του τη ζωή. Σήμερα, χάρη στην πρόοδο της επιστήμης, οι ασθενείς μπορούν να ζουν περισσότερο, με καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον.

Τα απόλυτα δώρα για τη γιορτή του Έρωτα

Με αφορμή τη γιορτή του Έρωτα, η Dyson ντύνει τη σειρά Beauty με το επετειακό χρώμα Amber Silk και μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σε μια εμπειρία αισθήσεων, από μετάξι και κεχριμπάρι.  

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης