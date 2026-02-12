Νταλίκα έπιασε φωτιά εν κινήσει στην Εθνική Οδό, έβγαινε καπνός από τις ρόδες του φορτηγού
ΕΛΛΑΔΑ
Εθνική οδός Νταλίκα Φωτιά

Νταλίκα έπιασε φωτιά εν κινήσει στην Εθνική Οδό, έβγαινε καπνός από τις ρόδες του φορτηγού

Ο οδηγός αντέδρασε άμεσα, ακινητοποιώντας το όχημα στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης

Νταλίκα έπιασε φωτιά εν κινήσει στην Εθνική Οδό, έβγαινε καπνός από τις ρόδες του φορτηγού
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στιγμές αγωνίας έζησε τα ξημερώματα οδηγός βαρέος οχήματος στην εθνική οδό, όταν αντιλήφθηκε ότι από τους πίσω τροχούς της νταλίκας του έβγαιναν πυκνοί καπνοί, πριν εκδηλωθεί φωτιά.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στο 189ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Ο οδηγός αντέδρασε άμεσα, ακινητοποιώντας το όχημα στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και επιχειρώντας να περιορίσει τη φωτιά, ενώ ταυτόχρονα ειδοποίησε την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν γρήγορα πέντε πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο σημείο από όπου εκδηλώθηκε η φωτιά δεν υπήρχε φορτίο, γεγονός που απέτρεψε την επέκταση των φλογών. Οι ζημιές περιορίστηκαν σε τμήμα του μουσαμά της νταλίκας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων δεν διαταράχθηκε, καθώς το φορτηγό βρισκόταν σε σημείο που δεν εμπόδιζε τη διέλευση. Η κίνηση διεξαγόταν κανονικά μέχρι την απομάκρυνση του οχήματος από το οδόστρωμα.

Δείτε φωτογραφίες:

Νταλίκα έπιασε φωτιά εν κινήσει στην Εθνική Οδό, έβγαινε καπνός από τις ρόδες του φορτηγού
Νταλίκα έπιασε φωτιά εν κινήσει στην Εθνική Οδό, έβγαινε καπνός από τις ρόδες του φορτηγού
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Τα απόλυτα δώρα για τη γιορτή του Έρωτα

Με αφορμή τη γιορτή του Έρωτα, η Dyson ντύνει τη σειρά Beauty με το επετειακό χρώμα Amber Silk και μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σε μια εμπειρία αισθήσεων, από μετάξι και κεχριμπάρι.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης