Το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο της Νικόπολης: Ένα θαύμα μηχανικής στην Ήπειρο που στέκει επιβλητικό εδώ και δύο χιλιετίες

Σήμερα, δύο χιλιετίες μετά, το μνημείο εξακολουθεί να στέκει αγέρωχο.



Οι εικόνες που έρχονται σήμερα στο φως, μέσα από τον φακό του φωτογράφου του πρακτορείου Eurokinissi, Γιώργου Κονταρίνη, αναδεικνύουν με εντυπωσιακό τρόπο το μέγεθος και τη σημασία του έργου. Οι καμάρες που υψώνονται πάνω από την κοίτη του ποταμού μαρτυρούν το πόσο μεγάλο και τεχνολογικά προηγμένο ήταν για την εποχή του.



Γιατί χτίστηκε

