Χρήστες ναρκωτικών πιάστηκαν στα χέρια στον ΟΚΑΝΑ στην Πάτρα: Ένας τραυματίας από μαχαίρι

Δύο άνδρες άρχισαν να τσακώνονται για άγνωστο λόγο, με αποτέλεσμα ο ένας να βγάλει μαχαίρι και να τραυματίσει τον άλλον