Σε κατάληψη το 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, γονείς καταγγέλλουν τη διευθύντρια ότι βάζει στους μαθητές «κοινωνική εργασία» για να σβήνουν απουσίες
ΕΛΛΑΔΑ
Κατάληψη ΕΠΑΛ Χαλάνδρι διευθύντρια Απουσίες Γονείς Μαθητές

Σε κατάληψη το 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, γονείς καταγγέλλουν τη διευθύντρια ότι βάζει στους μαθητές «κοινωνική εργασία» για να σβήνουν απουσίες

Έβαλε τα παιδιά να σκάψουν χαντάκι για να φεύγουν τα νερά, κατήγγειλαν γονείς

Σε κατάληψη το 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, γονείς καταγγέλλουν τη διευθύντρια ότι βάζει στους μαθητές «κοινωνική εργασία» για να σβήνουν απουσίες
17 ΣΧΟΛΙΑ
Κατάληψη διαμαρτυρόμενοι για τη διευθύντρια του σχολείου τους για την οποία καταγγέλλουν ότι τους βάζει να κάνουν εργασίες για να σβήνουν απουσίες, πραγματοποιούν οι μαθητές του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου.

Πρόκειται για το σχολείο στο οποίο στα μέσα Δεκεμβρίου καθηγητής - παρουσία της διευθύντριας - έπιασε με κόφτη τα δάχτυλα ενός μαθητή στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στην τότε κατάληψη.



«Στις 12 Ιανουαρίου σε συνάντηση οι γονείς της Α Λυκείου ενημερωθήκαμε για κοινωνική εργασία για να σβηστούν μαζικές αποβολές» είπε μητέρα στο MEGA. «Έβαλε τα παιδιά να σκάψουψν αυλάκι σε προαύλιο χώρο για να φεύγουν τα νερά δίνοντας τους τσάπες χωρίς επίβλεψη και χωρίς να ζητήσουν άδεια από τους γονείς. Αν κάποιος τραυματιζόταν τότε ποιος θα είχε την ευθύνη;» πρόσθεσε.

Κατά τις καταγγελίες «έχουν κοπεί κάθε είδους εκδρομές, το μόνο που έχει κάνει είναι δύο περιπάτους για να τους χρυσώσει το χάπι. Πάνε τα παιδιά να ζητήσουν να σβήσουν τις απουσίες και λέει δεν θα το κάνει, θα το δει στο τέλος της χρονιάς».
17 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης