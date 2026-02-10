Σε κατάληψη το 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, γονείς καταγγέλλουν τη διευθύντρια ότι βάζει στους μαθητές «κοινωνική εργασία» για να σβήνουν απουσίες
Έβαλε τα παιδιά να σκάψουν χαντάκι για να φεύγουν τα νερά, κατήγγειλαν γονείς
Κατάληψη διαμαρτυρόμενοι για τη διευθύντρια του σχολείου τους για την οποία καταγγέλλουν ότι τους βάζει να κάνουν εργασίες για να σβήνουν απουσίες, πραγματοποιούν οι μαθητές του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου.
Πρόκειται για το σχολείο στο οποίο στα μέσα Δεκεμβρίου καθηγητής - παρουσία της διευθύντριας - έπιασε με κόφτη τα δάχτυλα ενός μαθητή στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στην τότε κατάληψη.
«Στις 12 Ιανουαρίου σε συνάντηση οι γονείς της Α Λυκείου ενημερωθήκαμε για κοινωνική εργασία για να σβηστούν μαζικές αποβολές» είπε μητέρα στο MEGA. «Έβαλε τα παιδιά να σκάψουψν αυλάκι σε προαύλιο χώρο για να φεύγουν τα νερά δίνοντας τους τσάπες χωρίς επίβλεψη και χωρίς να ζητήσουν άδεια από τους γονείς. Αν κάποιος τραυματιζόταν τότε ποιος θα είχε την ευθύνη;» πρόσθεσε.
Κατά τις καταγγελίες «έχουν κοπεί κάθε είδους εκδρομές, το μόνο που έχει κάνει είναι δύο περιπάτους για να τους χρυσώσει το χάπι. Πάνε τα παιδιά να ζητήσουν να σβήσουν τις απουσίες και λέει δεν θα το κάνει, θα το δει στο τέλος της χρονιάς».
