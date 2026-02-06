Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Συνελήφθη 70χρονος για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στην Αττική, εξιχνιάστηκαν 35 περιπτώσεις
Το οικονομικό όφελος από τη δράση του 70χρονου ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ
Στη σύλληψη ενός 70χρονου στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας που εξαπατούσε ηλικιωμένα άτομα, προχώρησαν οι αρχές, ενώ μέχρι τώρα έχουν εξιχνιαστεί 35 περιπτώσεις απάτης σε περιοχές, από τα Μέγαρα μέχρι και το Μαρκόπουλο.
Ο 70χρονος που δρούσε τουλάχιστον από το 2023, διέπραττε απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με το πρόσχημα της οφειλής χρηματικού ποσού από συγγενικά τους πρόσωπα.
Ως προς τον τρόπο δράσης, αρχικά ένας ακόμα συνεργός του δράστη, εντόπιζε ηλικιωμένα άτομα και συγκέντρωνε πληροφορίες για την οικογενειακή τους κατάσταση ενώ λίγα λεπτά μετά ο 70χρονος προσέγγιζε τους ηλικιωμένους και χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που του είχε δώσει ο συνεργός του, τους εξαπατούσε αφαιρώντας χρηματικά ποσά, με το πρόσχημα της οφειλής ποσού από συγγενικά τους πρόσωπα στο πλαίσιο παραγγελίας ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Ενδεικτικό της δράσης του αποτελεί το γεγονός ότι ο 70χρονος κινούνταν καθημερινά με «επιχειρησιακό» όχημα σε ολόκληρο το Νομό Αττικής, για τον εντοπισμό υποψηφίων θυμάτων ενώ κατά την προανάκριση των αστυνομικών. Το οικονομικό όφελος από τη δράση του 70χρονου ξεπερνά το χρηματικό ποσό των -15.000- ευρώ.
Για τη σύλληψη του είχε συγκροτηθεί ειδική ομάδα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α.. Σε βάρος του 70χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτες κατά συναυτουργία, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση και ληστεία ενώ αναζητείται και έτερος δράστης.
