Αντίθετη οι δικηγόροι στη σύνταξη κατασχετήριας έκθεσης από δικαστικούς επιμελητές

Την κάθετη αντίθεσή της στην προωθούμενη ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα των δικαστικών επιμελητών να συντάσσουν κατασχετήρια έκθεση, εξέφρασε η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά την σημερινή συνάντησή της με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γεώργιο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα.Κατά την συνάντηση τέθηκαν μείζονα ζητήματα που απασχολούν το δικηγορικό σώμα , ενώ από την πλευρά του ο κ. Φλωριδης δεσμεύθηκε ότι οι αποφάσεις που αφορούν στο δικηγορικό σώμα θα λαμβάνονται μόνο μετά από προηγούμενη διαβούλευση και συμφωνία με τα θεσμικά του όργανα.Ειδικότερα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος της Ολομέλειας Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, το δικηγορικό σώμα προσβλέπει στη συνεργασία με το υπουργείο προς όφελος της Δικαιοσύνης, της δικηγορίας και της κοινωνίας.Η συνεργασία όμως αυτή, προσέθεσε ο κ. Κουτσόλαμπρος, προϋποθέτει αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης που όμως δεν επιτυγχάνεται με αιφνιδιασμούς και έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου.Μάλιστα, τονίστηκε ότι «οι διαρκείς τροποποιήσεις και ιδίως χωρίς προηγούμενη διαβούλευση δημιουργούν προβληματισμούς ως προς τη σκοπιμότητα και κινδύνους ανασφάλειας δικαίου και θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα οι κανόνες της καλής νομοθέτησης».Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι «πρέπει να συσταθεί μόνιμη νομοπαρασκευαστική επιτροπή με εκπροσώπους της Ολομέλειας για τροποποίηση των Κωδίκων».Ακόμη, τονίστηκε από την συντονιστική ότι «η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και η ορθή και ταχεία απονομή της αποτελούν απόλυτες προτεραιότητες για το δικηγορικό σώμα», όπως επίσης «προτεραιότητα αποτελεί και η διασφάλιση της αξιοπρέπειας του δικηγόρου ως συλλειτουργού της Δικαιοσύνης που συνδέεται με τις συνθήκες άσκησης του λειτουργήματός του, την αναγνώριση του θεσμικού του ρόλου με την επίδειξη και την οικονομική και επαγγελματική του στήριξη».Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι το δικηγορικό σώμα είναι «αντίθετο σε κάθε προσπάθεια που επιχειρεί να πλήξει την αυτορρύθμιση του δικηγορικού επαγγέλματος και είναι αντίθετη στην ευρωπαϊκή σύμβαση για την προστασία του επαγγέλματος του δικηγόρου».Και εμμένει στη διεκδίκηση των πάγιων αιτημάτων του και ιδίως:- Στον εκσυγχρονισμό του Κώδικα Δικηγόρων,- Στην προώθηση της ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης,- Στην διεύρυνση της δικηγορικής ύλης με την υποχρεωτική παράσταση των δικηγόρων στα συμβόλαια και στις ενοχικές δικαιοπραξίες άνω κάποιου ποσού, θέμα που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των συναλλαγών και

- Στην επίλυση των φορολογικών και ασφαλιστικών προβλημάτων και ιδίως με την κατάργηση του τεκμαρτού προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος των δικηγόρων, την μείωση του ΦΠΑ στις δικαστηριακές υπηρεσίες που συνδέεται με το δικαίωμα πρόσβασης του πολίτη στη δικαιοσύνη, καθώς επίσης και την επέκταση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ.



Αναφορικά με τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας ο πρόεδρος της Ολομέλειας «εξέφρασε την ικανοποίηση του δικηγορικού σώματος για την κατάργηση του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές, αλλά και την κάθετη αντίθεσή του στην προωθούμενη ρύθμιση για τη δυνατότητα των δικαστικών επιμελητών να συντάσσουν κατασχετήρια έκθεση, γεγονός που δημιουργεί ζητήματα ως προς την ταχύτητα της εκτελεστικής διαδικασίας και την ασφάλεια δικαίου που οδηγεί σε αύξηση κόστους».



Περαιτέρω ο κ. Κουτσόλαμπρος ζήτησε «την επίσπευση της έκδοσης της υπουργικής απόφασης για τη μεταφορά της δικαστηριακής ύλης στις διαταγές πληρωμής και απόδοσης μισθίου, ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά της ύλης από 1.5.2026 και την κατάργηση του άρθρου 109 του Ν. 5264/2025», ενώ ανέδειξε και τα ζητήματα που ανακύπτουν ως προς τη δημοσίευση διαθηκών, την λήψη αντιγράφων και πιστοποιητικών.



Ο υπουργός Δικαιοσύνης Από την πλευρά του ο κ. Φλωρίδης, σύμφωνα με ανακοίνωση της συντονιστικής, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του υπουργείου Δικαιοσύνης για την μεταφορά της δικαστηριακής ύλης, στις επιπτώσεις που επέφερε η λειτουργία του δικαστικού χάρτη στην απονομή της Δικαιοσύνης, στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου που προϋποθέτει επιμόρφωση δικαστών και δικηγόρων.



Ακόμη, δεσμεύθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης ότι οι αποφάσεις που αφορούν στο δικηγορικό σώμα θα ληφθούν μόνο μετά από προηγούμενη διαβούλευση και συμφωνία με τα θεσμικά του όργανα.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η συντονιστική επιτροπή θα παρακολουθεί την εξέλιξη των άνω ζητημάτων και ανάλογα θα λάβει τις αποφάσεις της».



Τέλος, στην συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης η ειδική γραμματέας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών Ολυμπία Αναστασοπούλου, ο σύμβουλος του ΔΣΑ Φώτης Γιαννούλας και ο νομικός σύμβουλος της Ολομέλειας Λάμπρος Αντωνίου.