Στοιχεία σοκ για την παιδική σεξουαλική κακοποίηση στο διαδίκτυο το 2025, αύξηση ρεκόρ στις καταγγελίες

Οικονομικές απάτες και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Ένα διαρκώς διευρυνόμενο πεδίο

Πέρα από το CSAM, η ετήσια αναφορά καταγράφει. Οι, αντανακλώντας τη συστηματική χρήση ψευδών αγγελιών και παραπλανητικών πρακτικών. Ακολουθούν οι παραβιάσεις, ενώ μικρότερα ποσοστά αφορούνΤα στοιχεία αυτά σκιαγραφούν ένα ευρύτερο τοπίο ψηφιακής ανασφάλειας, στο οποίο οι χρήστες έρχονται αντιμέτωποι με πολλαπλές απειλές, από την οικονομική εξαπάτηση έως τη σοβαρή προσβολή της ιδιωτικότητας.Η ετήσια αποτύπωση για το 2025 καταδεικνύει ότι ο όγκος,. Η αύξηση των καταγγελιών παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, σε συνδυασμό με τη μετατόπιση του υλικού σε ανοιχτές ψηφιακές κοινότητες, συνθέτουν ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων για τους μηχανισμούς ελέγχου και προστασίας.