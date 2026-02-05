Νέα άδεια 6 ημερών μετ’ αποδοχών, δείτε αν τη δικαιούστε

Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Νέα άδεια 6 έως 8 ημερών με αποδοχές θεσπίζεται για υπαλλήλους με αποκλειστική επιμέλεια ανηλίκων, ισχύοντας σε Δημόσιο και ΟΤΑ, επιπλέον κάθε άλλης προβλεπόμενης άδειας
Ένα ακόμη θεσμικό βήμα ενίσχυσης των εργαζόμενων γονέων με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις εισάγεται στο Δημόσιο.
Με τον νόμο 5270/2026 καθιερώνεται νέα άδεια με αποδοχές, ειδικά για υπαλλήλους που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων τέκνων, προσθέτοντας επιπλέον ημέρες ξεκούρασης και φροντίδας πέραν όσων ήδη προβλέπονται.
Η ρύθμιση αφορά τόσο τους δημοσίους υπαλλήλους όσο και το προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εφαρμόζεται οριζόντια, χωρίς συμψηφισμό με άλλες άδειες.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η νέα ειδική άδεια για γονείς με αποκλειστική επιμέλεια, ως μέτρο κοινωνικής προστασίας και εργασιακής διευκόλυνσης.
Με το άρθρο 20 προστίθεται νέα παράγραφος τόσο στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων όσο και στον αντίστοιχο κώδικα των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
Η διάταξη προβλέπει ότι οι υπάλληλοι που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων τέκνων δικαιούνται άδεια έξι εργάσιμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος, με πλήρεις αποδοχές, επιπλέον κάθε άλλης άδειας που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Για τους γονείς που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια τριών ή περισσότερων ανήλικων παιδιών, η άδεια αυξάνεται σε οκτώ εργάσιμες ημέρες ετησίως.
Η καθιέρωση της πρόσθετης αυτής άδειας αναγνωρίζει έμπρακτα τις αυξημένες ανάγκες φροντίδας που αντιμετωπίζουν οι μονογονεϊκές οικογένειες. Παράλληλα, ενισχύει το πλέγμα κοινωνικής προστασίας στον δημόσιο τομέα, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη στους γονείς που καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στις επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις.
Τι προβλέπει ο νόμος 5270/2026Σύμφωνα με το ΦΕΚ Α’ 9/23.01.2026, ο νόμος περιλαμβάνει ευρύτερες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς.
Ενιαία εφαρμογή σε Δημόσιο και ΑυτοδιοίκησηΗ ίδια ρύθμιση ισχύει και για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ, μέσω αντίστοιχης τροποποίησης του θεσμικού τους πλαισίου. Έτσι, η νέα άδεια εφαρμόζεται ενιαία σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διασφαλίζοντας ίση μεταχείριση των εργαζομένων.
