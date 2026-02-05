Πετούσαν παράνομα μπάζα από έργα για αγωγούς σε οικόπεδα στη Θεσσαλονίκη ενώ η σύμβαση των €7 εκατ. προέβλεπε διαχείρισή τους

H επιβάρυνση του περιβάλλοντος ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο - Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα





Σύμφωνα με την ανακοίνωση τα μπάζα με χώματα, κομμάτια μπετό και πίσσα προέρχονταν από εργασίες για τοποθέτηση αγωγών ύδρευσης.







Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από Αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν, χθες (04-02-2026) τέσσερις (4) ημεδαποί ηλικίας 57, 60, 63 και 46 ετών, για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.



Ειδικότερα, από την ανωτέρω Υπηρεσία, στο πλαίσιο περιπολίων για την αντιμετώπιση ενεργειών που οδηγούν στη ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, εντοπίστηκαν (2) αγροτεμάχια στην περιοχή της Σίνδου, στο οποίο υπήρχαν όγκοι απορρίψεων μεγάλων ποσοτήτων στερεών σύμμεικτων αποβλήτων (χώματα σύμμεικτα με κομμάτια μπετό και πίσσας) προερχόμενα από εργασίες εκσκαφών με τμηματική διάστρωση και επιχωμάτωση τους.



Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο παραπάνω οδηγός ενεργούσε κατ’ εντολή του 60χρονου εργοδότη του και 63χρονου υπεργολάβου, ενώ τα ανωτέρω στερεά απόβλητα προέρχονταν από εκτέλεση εργασιών εκσκαφών σε χώρους εταιρείας με νόμιμο εκπρόσωπο στην Αθήνα, 62χρονο ημεδαπό και νόμιμο εκπρόσωπο στη Θεσσαλονίκη, έτερο ημεδαπό, οι οποίοι αναζητούνται.



Οι εν λόγω εργασίες πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο σύμβασης ανάθεσης έργου, την οποία ανέλαβε ως ανάδοχος, άλλη εταιρεία, με νόμιμο εκπρόσωπο στην Αθήνα, 66χρονο ημεδαπό, ο οποίος αναζητείται, και υπεύθυνο μηχανικό εκτέλεσης των εργασιών στη Θεσσαλονίκη, τον 46χρονο συλληφθέντα, ο οποίος ενεργούσε κατ΄εντολή ενός εκ των νόμιμων εκπροσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.



Επιπρόσθετα προέκυψε ότι οι ανεξέλεγκτες απορρίψεις από τη συγκεκριμένη ανάθεση έργου λαμβάνουν χώρα από τον Ιούλιο του 2025, κατά παράβαση της ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με την οποία τα παραγόμενα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) πρέπει να παραδίδονται άμεσα σε νόμιμα αδειοδοτημένη μονάδα για τη σύννομη διαχείριση – ανακύκλωση τους.





Αποτέλεσμα της μη σύννομης διαχείρισης των αποβλήτων, της οποίας το κόστος συμπεριλαμβάνεται στη συνολική αμοιβή του αναδόχου του έργου και ορίζεται σε ποσό που ξεπερνά τα (7.000.000) ευρώ, είναι ο προσπορισμός οικονομικού οφέλους από τις εμπλεκόμενες εταιρείες και η ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.



Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.