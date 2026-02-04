Θεσσαλονίκη: Θλίψη για τον 17χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Σίνδο, ήταν ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού

Το συγκινητικό αντίο της ομάδας του -Ο 17χρονος οδηγούσε το ΙΧ μαζί με την μητέρα του όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με φορτηγό