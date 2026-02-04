Θεσσαλονίκη: Θλίψη για τον 17χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Σίνδο, ήταν ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού
Το συγκινητικό αντίο της ομάδας του -Ο 17χρονος οδηγούσε το ΙΧ μαζί με την μητέρα του όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με φορτηγό
Βαρύ πένθος επικρατεί στη Σίνδο μετά τον τραγικό θάνατο ενός 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.
Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή της Σίνδου, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο. Το ΙΧ οδηγούσε ένας 17χρονος, με συνεπιβάτιδα τη μητέρα του.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 17χρονος επιβάτης του οχήματος. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.
Ο άτυχος νέος ήταν ποδοσφαιριστής του Καμπανιακός, με την ομάδα να τον αποχαιρετά με συγκινητική ανακοίνωση, εκφράζοντας τη βαθιά της οδύνη για την απώλεια του αγαπημένου τους «Τέο».
Η Οικογένεια του Καμπανιακού αλλά και όλη η περιοχή πενθεί καθώς ο «Τέο» ήταν ένας νέος άνθρωπος γεμάτος όνειρα, ελπίδες και πάθος για το ποδόσφαιρο και τη ζωή. Ο Θοδωρής δεν ήταν μόνο ένας εξαιρετικός αθλητής αλλά και ένας υπέροχος χαρακτήρας. Μέσα από την ομάδα του, ήταν πάντα πρόθυμος να δώσει το 100%, να υποστηρίξει τους συμπαίκτες του και να προσφέρει χαρά και έμπνευση σε όλους μας. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό, που θα είναι δύσκολο να καλυφθεί.
Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Θοδωρή, στους φίλους του και σε όλους όσοι τον αγαπούσαν. Η θλίψη μας είναι μεγάλη αλλά η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές μας.
Καλό ταξίδι, φίλε μας. Θα σε θυμόμαστε πάντα».
Η ανακοίνωση του Καμπανιακού«Η Οικογένεια του Καμπανιακού θρηνεί. Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας ποδοσφαιριστή, Αθανασιάδη Θεόδωρο, που έφυγε από τη ζωή σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία μόλις 17 ετών.
