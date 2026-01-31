Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Σεισμός 3 Ρίχτερ στα Χανιά
Το επίκεντρο ήταν νότια από τα Φαλάσαρνα
Σεισμική δόνηση 3 βαθμών σημειώθηκε στις 01:02 του Σαββάτου στη δυτική Κρήτη, 14 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά από τα Φαλάσαρνα.
Το εστιακό βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.
