Στο φως βυθισμένο αυτοκίνητο στο ρέμα Κόρμπι στη Βάρη μετά την κακοκαιρία, δείτε βίντεο

ΕΛΛΑΔΑ
Βάρη Κακοκαιρία

Αναμένεται να αποκαλυφθούν και άλλα αντικείμενα που κατάπιε το ρέμα

Λίγες ημέρες μετά το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας, η κατάσταση στο ρέμα Κόρμπι της Βάρης εξομαλύνεται σταδιακά, αποκαλύπτοντας εικόνες που αποτυπώνουν τη δύναμη των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Καθώς η στάθμη του νερού υποχωρεί, το τοπίο μεταβάλλεται αισθητά. Μέσα από τη λάσπη και τα θολά νερά ξεπρόβαλε ένα αυτοκίνητο, εικόνα που προκαλεί εντύπωση και αναδεικνύει το μέγεθος των φερτών υλικών που μετακινήθηκαν.

Σύμφωνα με το notia.gr, το όχημα βρέθηκε εγκλωβισμένο στο ρέμα, καθώς τα ορμητικά νερά το κάλυψαν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Ρέμα Κόρμπι: Στο φως βυθισμένο αυτοκίνητο (VIDEO)


Όπως εκτιμάται, όταν τα νερά υποχωρήσουν πλήρως, είναι πιθανό να αποκαλυφθούν και άλλα αντικείμενα που «κατάπιε» το ρέμα, επιβεβαιώνοντας την ένταση των φαινομένων που έπληξαν την περιοχή.
