ΠΑΟΚ: Πρώτο θέμα στην γαλλική «RMC» το δυστύχημα των οπαδών του Δικεφάλου στη Ρουμανία
Πρώτο θέμα στο γαλλικό Μέσο «RMC» είναι το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία, το οποίο κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ
Στο πένθος έχει βυθίσει την οικογένεια του ΠΑΟΚ και ολόκληρο τον αθλητικό κόσμο το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του Δικεφάλου.
Τα νέα ταξίδεψαν γρήγορα μέχρι και τη Γαλλία, με το «RMC» συγκεκριμένα - ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά Μέσα της χώρας - να παρουσιάζει ως πρώτο θέμα στη σελίδα του το θανατηφόρο τροχαίο.
«Καθοδόν για το Λιόν, όπου ο ΠΑΟΚ θα δώσει το τελευταίο του ματς για τη League Phase του Europa League, επτά Έλληνες οπαδοί έχασαν τη ζωή τους σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα» γράφουν συγκεκριμένα οι Γάλλοι στην ιστοσελίδα τους.
Παρά την ανείπωτη οδύνη ωστόσο ο αγώνας μεταξύ Λιόν και ΠΑΟΚ αναμένεται να διεξαχθεί κανονικά, όπως γνωστοποίησε ο Δικέφαλος του Βορρά μετά από σχετική επικοινωνία με την UEFA.
⚫️Alors qu'ils étaient en chemin pour rejoindre Lyon, où le PAOK Salonique disputera sa dernière rencontre de phase de ligue de la Ligue Europa jeudi (21h), sept supporters grecs ont perdu la vie dans un grave accident de la route.https://t.co/zIzJahLOLB— RMC Sport (@RMCsport) January 27, 2026
