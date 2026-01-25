Ο Κινέζος πρέσβης στην Αθήνα τραγούδησε «Ας κρατήσουν οι χοροί» στην κοπή της πίτας της πρεσβείας

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Πρεσβεία της Κίνας στην Ελλάδα (@chinaemb_hellas)

Η κινεζική πρεσβεία στην Αθήνα διοργάνωσε τον Ιανουάριο για πρώτη φορά εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας και η στιγμή που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν όταν ο πρέσβης Φανγκ Τσιού πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε το «Ας κρατήσουν οι χοροί» του Διονύση Σαββόπουλου.Μάλιστα ο πρέσβης ανέβασε βίντεο από τις πρόβες και την προετοιμασία που έκανε για να πει το τραγούδι:Βίντεο από την εκδήλωση: