Ο Κινέζος πρέσβης στην Αθήνα τραγούδησε «Ας κρατήσουν οι χοροί» στην κοπή της πίτας της πρεσβείας
Η κινεζική πρεσβεία έδειξε βίντεο από τις πρόβες που έκανε ο Φανγκ Τσιού για να τραγουδήσει Σαββόπουλο
Η κινεζική πρεσβεία στην Αθήνα διοργάνωσε τον Ιανουάριο για πρώτη φορά εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας και η στιγμή που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν όταν ο πρέσβης Φανγκ Τσιού πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε το «Ας κρατήσουν οι χοροί» του Διονύση Σαββόπουλου.
Μάλιστα ο πρέσβης ανέβασε βίντεο από τις πρόβες και την προετοιμασία που έκανε για να πει το τραγούδι:
Βίντεο από την εκδήλωση:
