Δήμος Γλυφάδας: Πώς θα δηλώσετε τις ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και ΙΧ από την κακοκαιρία
Δήμος Γλυφάδας: Πώς θα δηλώσετε τις ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και ΙΧ από την κακοκαιρία

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις για καταστροφές σε κατοικίες και επιχειρήσεις της Άνω Γλυφάδας που υπέστησαν ζημιές από την κακοκαιρία

Σε εξέλιξη είναι από την Παρασκευή 23/1 οι αυτοψίες σε κατοικίες και επιχειρήσεις στην Άνω Γλυφάδα, με σκοπό την καταγραφή των ζημιών από τα ισχυρά πλημμυρικά φαινόμενα της 21ης Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με τον Δήμο Γλυφάδας, όσοι υπέστησαν φθορές στην περιουσία τους καλούνται να υποβάλουν δήλωση καταγραφής ζημιών. Για τα αιτήματα που αφορούν κατοικίες, τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Τα αιτήματα που αφορούν επιχειρήσεις θα διαβιβαστούν στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία είναι καθ’ ύλην αρμόδια.

Σε ό,τι αφορά τις ζημιές οχημάτων, οι ιδιοκτήτες υπενθυμίζεται ότι η ασφάλιση για φυσικές καταστροφές είναι υποχρεωτική και πρέπει να απευθυνθούν στις ασφαλιστικές τους εταιρείες.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να υποβάλει το αίτημά του μέσω της επίσημης πλατφόρμας: https://glyfada.gr/dilosi-katagrafis-zimion-apo-tis-plimmyres-tis-21is-ianouariou-2026/


Δύο ημέρες μετά τον κατακλυσμό και οι καθαρισμοί συνεχίζονται

Δύο ημέρες μετά τον κατακλυσμό, αρχίζει να εξομαλύνεται η εικόνα στις οδούς Μετσόβου και η Ανθέων στην Άνω Γλυφάδα. Πρόκειται για τον μεγάλο δρόμο της Τερψιθέας που είχε κλείσει από πέτρες και φερτά υλικά. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν χώροι πλημμυρισμένοι, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούν να καθαρίσουν τα οχήματά τους από πέτρες, λάσπες και αντικείμενα, καθώς και τις εισόδους των σπιτιών τους. Άλλοι με φτυάρια, άλλοι με πιο πρόχειρα μέσα προσπαθούν να επαναφέρουν τον δρόμο στην πρότερη κατάσταση. Ταυτόχρονα, συνεργεία καθαρίζουν πεζοδρόμια και άλλα κοινόχρηστα σημεία.

