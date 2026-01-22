Οι βροχές και τα χιόνια γεμίζουν με νερό την λίμνη Υλίκη, δείτε βίντεο
Υλίκη Βροχές Χιόνια

Οι βροχές και τα χιόνια γεμίζουν με νερό την λίμνη Υλίκη, δείτε βίντεο

Το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας είχε σαν αποτέλεσμα μεγάλος όγκος νερού να πάρει τον δρόμο του προς τη λίμνη

Οι βροχές και τα χιόνια γεμίζουν με νερό την λίμνη Υλίκη, δείτε βίντεο
Οι έντονες βροχοπτώσεις στη Στερεά Ελλάδα, σε συνδυασμό με τα χιόνια στα γύρω βουνά, έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού να παίρνουν τον δρόμο τους προς την λίμνη Υλίκη, αναπληρώνοντας μέρος των υδάτων που έχει απολέσει.

Η Υλίκη εντάχθηκε στο υδραγωγικό σύστημα της Αθήνας το 2024 μαζί με τις γεωτρήσεις της Μαυροσουβάλας στις υπώρειες της Πάρνηθας λόγω της μείωσης των αποθεμάτων νερού. Όπως είχε γράψει το protothema.gr, περίπου το 40% της κατανάλωσης της πόλης καλύπτεται από τις «εφεδρικές» πηγές, ενώ το υπόλοιπο 60% προέρχεται από τον Μόρνο και τον Εύηνο.

Το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας είχε σαν αποτέλεσμα μεγάλος όγκος νερού να πάρει τον δρόμο του προς τη λίμνη Υλίκη, όπως καταγράφει το βίντεο του Up Stories:

Λίμνη Υλίκη. Το νερό επιστρέφει εντυπωσιακά στους υδάτινους ταμιευτήρες της Αττικής
