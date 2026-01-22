Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Τραγωδία στην Ελευσίνα: Νεκροί δύο ηλικιωμένοι και τα σκυλιά τους από διαρροή υγραερίου
Το ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του το απόγευμα της Πέμπτης
Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει την Ελευσίνα τις τελευταίες ώρες, καθώς ζευγάρι ηλικιωμένων εντοπίστηκε νεκρό μέσα στην κατοικία του το απόγευμα της Πέμπτης (22/1).
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα και ο άνδρας ηλικίας 79 ετών, έχασαν τη ζωή τους από διαρροή υγραερίου.
Παράλληλα, από την έρευνα που έγινε στον χώρο δεν βρέθηκαν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.
Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν νεκρά και τα δύο σκυλιά του ζευγαριού, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο ο θάνατός τους να επήλθε από διαρροή υγραερίου.
