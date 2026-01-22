Τραγωδία στην Ελευσίνα: Νεκροί δύο ηλικιωμένοι και τα σκυλιά τους από διαρροή υγραερίου
ΕΛΛΑΔΑ
Ελευσίνα Νεκροί Διαρροή αερίου

Τραγωδία στην Ελευσίνα: Νεκροί δύο ηλικιωμένοι και τα σκυλιά τους από διαρροή υγραερίου

Το ζευγάρι εντοπίστηκε  νεκρό μέσα στο σπίτι του το απόγευμα της Πέμπτης

Τραγωδία στην Ελευσίνα: Νεκροί δύο ηλικιωμένοι και τα σκυλιά τους από διαρροή υγραερίου
73 ΣΧΟΛΙΑ
Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει την Ελευσίνα τις τελευταίες ώρες, καθώς ζευγάρι ηλικιωμένων εντοπίστηκε νεκρό μέσα στην κατοικία του το απόγευμα της Πέμπτης (22/1).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα και ο άνδρας ηλικίας 79 ετών, έχασαν τη ζωή τους από διαρροή υγραερίου. 

Παράλληλα, από την έρευνα που έγινε στον χώρο δεν βρέθηκαν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν νεκρά και τα δύο σκυλιά του ζευγαριού, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο ο θάνατός τους να επήλθε από διαρροή υγραερίου.
73 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης