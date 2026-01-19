Προσωρινά κρατούμενοι και οι 4 κατηγορούμενοι για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών στη Ρόδο

Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους οι 4 κατηγορούμενοι





Στον πυρήνα της δικογραφίας περιγράφεται, κατά τις αρχές, οργανωμένη δομή με διακριτούς ρόλους, διάρκεια δράσης τουλάχιστον 6 μηνών και σκοπό την αποκόμιση παράνομων προσόδων. Παράλληλα, γίνεται αναφορά και σε 5ο εμπλεκόμενο που δεν είχε συλληφθεί, με κατηγορία σχετική με τα ναρκωτικά, ωστόσο η χθεσινή κρίση περί προσωρινής κράτησης αφορά τους 4 που απολογήθηκαν.















Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φερόμενη οργάνωση λειτουργούσε με σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων, από τον συντονισμό και τη διαχείριση κερδών έως τη μεταφορά, την αποθήκευση και την καλλιέργεια. Σε αυτό το σχήμα, οι αρχές αποδίδουν στον 60χρονο Έλληνα κεντρικό ρόλο συντονισμού, στον 27χρονο Έλληνα ρόλο άμεσης διακίνησης και ανεύρεσης πελατών, στον 43χρονο Έλληνα ρόλο παροχής χώρου και καλλιέργειας, και στον 32χρονο Έλληνα ρόλο υποστήριξης στη φύλαξη και διακίνηση, καθώς και εμπλοκή στην καλλιέργεια.



Η εικόνα που σκιαγραφείται δεν αφορά μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ένα σύστημα που, κατά την κατηγορία, επιδίωκε σταθερή παραγωγή και τροφοδοσία της αγοράς. Το στοιχείο της υδροπονικής καλλιέργειας προσδίδει, κατά τις αρχές, χαρακτηριστικά υψηλής οργάνωσης, ενώ οι αναφορές σε ποσότητες, κωδικοποιημένη ορολογία και επαναλαμβανόμενες επαφές επιχειρούν να θεμελιώσουν τη διάρκεια και τη συνοχή του σχήματος.

Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους Ο 60χρονος Έλληνας κατηγορούμενος



Ο 60χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά τη συμμετοχή του σε διακίνηση και, ακόμη περισσότερο, τη φερόμενη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Υποστήριξε ότι η μικρή ποσότητα κάνναβης που αναφέρεται ότι βρέθηκε στην κατοικία του, 12 γραμμάρια, προοριζόταν αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Παράλληλα, επικαλέστηκε σοβαρά προβλήματα υγείας και θεραπευτική αγωγή, τονίζοντας ότι οι συνθήκες αυτές δεν συμβιβάζονται, κατά τον ισχυρισμό του, με την εικόνα ανθρώπου που οργανώνει και διευθύνει δομή διακίνησης. Στην υπεράσπισή του ανέδειξε επίσης ότι από παρακολούθηση τηλεπικοινωνιών δεν προέκυψαν συνομιλίες με περιεχόμενο διακίνησης, ενώ υποστήριξε ότι δεν βρέθηκαν χρηματικά ποσά ή αντικείμενα που να παραπέμπουν σε εμπορία ναρκωτικών.



Ο 27χρονος Έλληνας κατηγορούμενος



Ο 27χρονος αρνήθηκε στο σύνολό της την αποδιδόμενη εγκληματική συμπεριφορά και προσπάθησε να ανατρέψει την ερμηνεία των καταγεγραμμένων συνομιλιών. Στήριξε την απολογία του στο ότι τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει εξάρτηση από την κάνναβη και, όπως ισχυρίστηκε, εθισμό στον τζόγο, ο οποίος εξηγεί την κινητικότητα χρημάτων και τις συζητήσεις για ποσά. Υποστήριξε ότι κωδικές λέξεις που εμφανίζονται ως συνωμοτικές συνδέονται με ορολογία διαδικτυακών παιχνιδιών και στοιχηματισμού, όχι με ναρκωτικά. Αναφορικά με τις σχέσεις του με τους υπόλοιπους, ανέφερε ότι αυτές ήταν είτε εργασιακές και περιστασιακές είτε φιλικές, ενώ για την ποσότητα κάνναβης που βρέθηκε στην οικία του υποστήριξε ότι αφορούσε αποκλειστικά δική του χρήση.



Ο 43χρονος Έλληνας κατηγορούμενος



Ο 43χρονος παραδέχθηκε ουσιαστικά ότι προχώρησε σε καλλιέργεια, όμως επιδίωξε να μετατοπίσει το πλαίσιο από τη διακίνηση στην προσωπική χρήση, προβάλλοντας ισχυρισμό εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες. Υποστήριξε ότι η καλλιέργεια και τα δενδρύλλια εξυπηρετούσαν αποκλειστικά την προσωπική του κατανάλωση, με το σκεπτικό ότι επιδίωκε να μην έρχεται σε επαφή με χώρους και πρόσωπα διακίνησης. Αναφέρθηκε ειδικά στα 41 δενδρύλλια, υποστηρίζοντας ότι η απόδοσή τους ήταν περιορισμένη και ότι το πλήθος συνδέθηκε με την ανάγκη του να εξασφαλίζει ποσότητα για χρήση. Επιπλέον, αμφισβήτησε την αποτίμηση μεγάλης ποσότητας που αποδίδεται ως ακατέργαστη κάνναβη, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο στην πραγματικότητα για υπολείμματα φυτών, κλαδιά, κορμούς και ρίζες προς απόρριψη. Στο σκέλος της εγκληματικής οργάνωσης, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει πραγματική επικοινωνία και δομή με τους λοιπούς, πέρα από περιορισμένες επαφές με έναν εκ των συγκατηγορουμένων στο πλαίσιο προσωπικής χρήσης.



Ο 32χρονος Έλληνας κατηγορούμενος



Ο 32χρονος αρνήθηκε την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και κάθε συμμετοχή σε διακίνηση, επιχειρώντας να παρουσιάσει την υπόθεση ως ατεκμηρίωτη σύνδεση προσώπων που δεν είχαν ουσιαστικές σχέσεις μεταξύ τους. Έδωσε έμφαση σε προσωπικές και ιατρικές συνθήκες, τις οποίες συνέδεσε με την εξάρτηση από την κάνναβη, και υποστήριξε ότι στην κατοχή του βρέθηκε μόνο μικροποσότητα 0,8 γραμμαρίων, η οποία προοριζόταν αποκλειστικά για άμεση προσωπική χρήση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν βρέθηκαν στοιχεία που παραπέμπουν σε διακίνηση, όπως μέσα τυποποίησης, λίστες επαφών ή ποσά συνδεόμενα με παράνομη δραστηριότητα. Ειδικά για τον ισχυρισμό περί κοινής δομής, τόνισε ότι δεν είχε προηγούμενη σχέση με έναν εκ των συγκατηγορουμένων, παρουσιάζοντας την εκδοχή ότι η πρώτη ουσιαστική συνάντηση έγινε στη διαδικασία προσαγωγής.



Η υπόθεση πλέον περνά στο επόμενο στάδιο, όπου τα ευρήματα, οι αναλύσεις, οι εκθέσεις και η συνολική αποτίμηση των επικοινωνιών θα αποτελέσουν το κεντρικό πεδίο αντιπαράθεσης, με την κοινωνία της Ρόδου να παρακολουθεί μια δικογραφία που, ανεξάρτητα από την τελική κρίση, αναδεικνύει πόσο γρήγορα μια υπόθεση καλλιέργειας και χρήσης μπορεί να μετατραπεί σε αφήγημα οργανωμένης διακίνησης, όταν εμπλέκονται πολλαπλά πρόσωπα, χώροι και ρόλοι.



Ως συνήγοροι υπεράσπισης τους παρίστανται οι Ως συνήγοροι υπεράσπισής τους παρίστανται οι δικηγόροι κκ. Ακης και Δημήτρης Δημητριάδης, Στέλιος Κιουρτζής, Ιωάννης Γλύκας και Δήμος Μουτάφης.