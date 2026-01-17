Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Ληστεία σε ξενοδοχείο στον Πειραιά: Συνελήφθη ένας ανήλικος και αναζητείται άλλο ένα άτομο
Κινητοποίησαν την υπάλληλο στην ρεσεψιόν, με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, άρπαξαν 3.500 ευρώ και τράπηκαν σε φυγή
Ληστεία σημειώθηκε χθες το βράδυ σε ξενοδοχείο στην Ακτή Δηλαβέρη, στον Πειραιά.
Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο άγνωστοι στην αρχή ακινητοποίησαν την υπάλληλο στην ρεσεψιόν, με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, άρπαξαν 3.500 ευρώ και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.
Ακολούθησαν αναζητήσεις από την αστυνομία και λίγο αργότερα εντοπίστηκε στην συμβολή των οδών Ζαΐμη και Γιαννοπούλου και συνελήφθη ως εμπλεκόμενος ένας 17χρονος.
Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη του δεύτερου ατόμου.
