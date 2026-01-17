Ληστεία σε ξενοδοχείο στον Πειραιά: Συνελήφθη ένας ανήλικος και αναζητείται άλλο ένα άτομο
ΕΛΛΑΔΑ
Πειραιάς Ξενοδοχείο Ληστεία

Ληστεία σε ξενοδοχείο στον Πειραιά: Συνελήφθη ένας ανήλικος και αναζητείται άλλο ένα άτομο

Κινητοποίησαν την υπάλληλο στην ρεσεψιόν, με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, άρπαξαν 3.500 ευρώ και τράπηκαν σε φυγή

Ληστεία σε ξενοδοχείο στον Πειραιά: Συνελήφθη ένας ανήλικος και αναζητείται άλλο ένα άτομο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ληστεία σημειώθηκε χθες το βράδυ σε ξενοδοχείο στην Ακτή Δηλαβέρη, στον Πειραιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο άγνωστοι στην αρχή ακινητοποίησαν την υπάλληλο στην ρεσεψιόν, με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, άρπαξαν 3.500 ευρώ και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Ακολούθησαν αναζητήσεις από την αστυνομία και λίγο αργότερα εντοπίστηκε στην συμβολή των οδών Ζαΐμη και Γιαννοπούλου και συνελήφθη ως εμπλεκόμενος ένας 17χρονος.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη του δεύτερου ατόμου.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης