Ένοχοι για τον θάνατο της Δώρας μετά από γέννα στην Ηλεία η αναισθησιολόγος και ο νοσηλευτής, καταδίκη δύο ετών για ανθρωποκτονία

Στην αναισθησιολόγο που είχε αναλάβει την κάλυψη της επέμβασης της καισαρικής, το δικαστήριο επέβαλε φυλάκιση δύο ετών και ένα έτος στον νοσηλευτή που είχε υπό την ευθύνη του την παρακολούθηση της Δώρας - Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πατρών τους κήρυξε ομόφωνα ενόχους για ανθρωποκτονία με συγκλίνουσα αμέλεια