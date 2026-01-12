Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Παρέμβαση της Ομοσπονδίας Φορτηγών στο υπουργείο Μεταφορών για τα ωράρια των οδηγών λόγω αγροτικών μπλόκων
Η Ομοσπονδία ζητά μη επιβολή κυρώσεων και έκτακτη εφαρμογή του Ευρωπαικού Κανονισμού 561/2006, εξαιτίας των αποκλεισμών στο οδικό δίκτυο από τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Αίτημα για προσωρινή παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα ωράρια εργασίας και ανάπαυσης των επαγγελματιών οδηγών απηύθυνε η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας (ΟΦΑΕ) προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με αποδέκτη τον αναπληρωτή υπουργό, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, εν μέσω των εκτεταμένων αγροτικών κινητοποιήσεων που προκαλούν αποκλεισμούς στο οδικό δίκτυο.
Στην επιστολή της, η ΟΦΑΕ επισημαίνει ότι οι απρόβλεπτες και παρατεταμένες καθυστερήσεις, που προκύπτουν από τα αγροτικά μπλόκα, καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την τήρηση των ιφιστάμενων διατάξεων για τα ωράρια οδήγησης και ανάπαυσης.
Υπό το πρίσμα αυτό, ζητείται η ενεργοποίηση της δυνατότητας που παρέχεται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό, ώστε να υπάρξει ευελιξία σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης.
Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία ζητά:
- την προσωρινή παράταση των ημερήσιων και εβδομαδιαίων ωραρίων εργασίας των οδηγών, αποκλειστικά για όσο διάστημα διαρκούν οι κινητοποιήσεις και οι σχετικοί αποκλεισμοί, και
- τη μη επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε οδηγούς και μεταφορικές επιχειρήσεις, όταν αποδεικνύεται ότι η υπέρβαση ωραρίου οφείλεται στους αποκλεισμούς και όχι σε υπαιτιότητά τους.
Όπως υπογραμμίζεται, το μέτρο κρίνεται αναγκαίο για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας, την αποφυγή αδικαιολόγητων προστίμων και, κυρίως, για τη διατήρηση της οδικής ασφάλειας σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιέσεων για τους επαγγελματίες οδηγούς.
Την επιστολή υπογράφουν ο πρόεδρος της ΟΦΑΕ, Απόστολος Κενανίδης, και ο γενικός γραμματέας, Χαράλαμπος Τσοχαταρίδης, οι οποίοι δηλώνουν ότι παραμένουν στη διάθεση του υπουργείου για περαιτέρω διευκρινίσεις, αναμένοντας τις σχετικές οδηγίες στην απόφαση της πολιτικής ηγεσίας.
