Δεν γίνεται να είναι ένας μόνο ο δράστης, λέει ο πατέρας του 17χρονου για τον φονικό ξυλοδαρμό στις Σέρρες

Στην ερώτηση γιατί κανείς δεν παρενέβη για να τους χωρίσει όταν χτυπιόντουσαν, ο δικηγόρος απάντησε ότι μεταξύ ανηλίκων συχνά λειτουργεί ένας άτυπος «κώδικας τιμής», σύμφωνα με τον οποίο δεν επεμβαίνει κανείς σε καβγά, ώστε να μη θεωρηθεί ότι παίρνει το μέρος κάποιου.Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν οι φίλοι του 17χρονου, τα τραύματα που διαπιστώθηκαν – ρήξη σπλήνας, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη αορτής – δεν συνάδουν με τα χτυπήματα που φέρονται να έγιναν στο πρώτο περιστατικό. Για τον λόγο αυτό, η οικογένεια πιστεύει ότι υπήρξε και δεύτερος ξυλοδαρμός, σε διαφορετικό σημείο. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος, το παιδί εντοπίστηκε σε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, σε εξωτερικό σημείο με πρόσβαση από πίσω δρόμους.«Ζητάμε να συνεχιστεί η έρευνα και να εξεταστούν όλες οι πιθανότητες», τόνισε, σημειώνοντας ότι η ανακρίτρια χειρίζεται την υπόθεση με ιδιαίτερη επιμέλεια.Παράλληλα, έκανε λόγο για ευθύνες και άλλων προσώπων από την ίδια παρέα, αλλά και για σοβαρές ευθύνες υπηρεσιών και της Πολιτείας. Όπως είπε, αν είχαν γίνει εγκαίρως οι απαραίτητοι έλεγχοι, το έγκλημα θα μπορούσε να είχε αποτραπεί.Υπογράμμισε ακόμη ότι τόσο τα σχολεία όσο και η αστυνομία γνώριζαν τι συνέβαινε, επισημαίνοντας πως σε αυτές τις ηλικίες υπάρχει εκτεταμένη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ σε σπίτια ανηλίκων εντοπίζονται ρόπαλα και σιδηρογροθιές.«Πρόκειται για μια σκοτεινή πραγματικότητα που εξελίσσεται χωρίς ουσιαστική παρέμβαση και είναι βέβαιο πως, αν δεν αλλάξει κάτι, τέτοια περιστατικά θα επαναληφθούν», ανέφερεΚλείνοντας, ο δικηγόρος τόνισε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως ο 17χρονος «σκοτώθηκε στο ξύλο» σε δεύτερο περιστατικό που ακολούθησε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν στοιχεία για το ποιοι ενδέχεται να εμπλέκονται και ότι οι ανακρίσεις θα συνεχιστούν.