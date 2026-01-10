Λίσσος ποταμός: Αγωνία για τον αγνοούμενο αγρότη, άκαρπες μέχρι στιγμής οι προσπάθειες εντοπισμού του
Ο άνδρας φέρεται να παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας την Τετάρτη

Για τρίτο εικοσιτετράωρο συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου αγρότη από τα Μίρανα Ροδόπης, τον οποίο οι Αρχές αναζητούν από τις νυχτερινές ώρες της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο xronos.,gr, ο ηλικιωμένος είχε βγει για αγροτικές εργασίες με το τρακτέρ του την Τετάρτη, όταν ξέσπασε η κακοκαιρία, με καταιγίδα και θυελλώδεις ανέμους. Φέρεται ότι αποπειράθηκε να διασχίσει με το τρακτέρ του την αγροτική ιρλανδική διάβαση στη συμβολή των χωριών Μίρανα και Βέννα, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του «φουσκωμένου» ποταμού Λίσσου.




Τα παιδιά του ηλικιωμένου ενημέρωσαν την Αστυνομία τις βραδινές ώρες της Τετάρτης, όταν η επιχείρηση ήταν εξαιρετικά δύσκολη, εξαιτίας της κακοκαιρίας. Από τα ξημερώματα της Πέμπτης ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, με τη βοήθεια εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού, κατοίκων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Πολιτικής Προστασίας, με δύτες της ΕΜΑΚ και drone της Πυροσβεστικής, άρχισαν τη μεγάλη προσπάθεια εντοπισμού του αγνοούμενου. Επιχειρησιακά, η προσπάθεια είναι δύσκολη, αφού ο Λίσσος ποταμός παραμένει φουσκωμένος και ορμητικός.

Μέχρι και σήμερα, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, δηλαδή έχοντας συμπληρώσει ήδη τρία 24ωρα, οι έρευνες έχουν παραμείνει άκαρπες, για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου, γεννηθέντα το 1942 στα Μίρανα.
