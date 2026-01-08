Επένδυση του Θοδωρή Κυριακού στις ΗΠΑ: Ο Όμιλος Antenna συμμετέχει σε χρηματοδότηση €30 εκατ. της πλατφόρμας Semafor

Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Η Semafor ιδρύθηκε το 2022 από τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Bloomberg Media, Justin Smith και τον πρώην δημοσιογράφο των New York Times, Ben Smith
Επένδυση στις ΗΠΑ πραγματοποίησε ο πρόεδρος του Antenna Θοδωρής Κυριακού, ενισχύοντας την παγκόσμια παρουσία του ομίλου.
Σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο όμιλος Antenna συμμετείχε σε χρηματοδότηση 30 εκατομμυρίων δολαρίων στη Semafor, μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες ψηφιακές πλατφόρμες media παγκοσμίως.
Η Semafor ιδρύθηκε το 2022 από τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Bloomberg Media, Justin Smith και τον πρώην δημοσιογράφο των New York Times, Ben Smith. Η Semafor έχει αναδειχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα σε έναν από τους πιο επιδραστικούς νέους δημοσιογραφικούς οργανισμούς διεθνώς, εισάγοντας ένα μοντέλο ενημέρωσης που δίνει έμφαση στη διαφάνεια, την τεκμηρίωση και την παρουσίαση διαφορετικών οπτικών σε διεθνή ζητήματα.
Με αναγνωρισιμότητα στις ΗΠΑ και παγκόσμιο προσανατολισμό, η Semafor καλύπτει την παγκόσμια πολιτική, την οικονομία, την τεχνολογία και τη γεωπολιτική, αποτελώντας σημείο αναφοράς για decision makers, θεσμικούς επενδυτές και opinion leaders που αναζητούν ενημέρωση σε ένα ολοένα και πιο κατακερματισμένο διεθνές μιντιακό περιβάλλον.
Το ετήσιο συνέδριο της Semafor στην Ουάσιγκτον έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πλέον επιδραστικά fora πολιτικού και επιχειρηματικού διαλόγου στις ΗΠΑ. Προσελκύοντας κορυφαίες προσωπικότητες της αμερικανικής και διεθνούς σκηνής, επιβεβαιώνει ότι η πλατφόρμα έχει μεγάλη επιρροή, που εκτείνεται πολύ πέρα από το ψηφιακό της περιεχόμενο. Η προσέγγιση της Semafor, σε συνδυασμό με το ετήσιο διεθνές της συνέδριο, συγκροτεί ένα συνεκτικό οικοσύστημα ενημέρωσης και διαλόγου με επιρροή.
Η στρατηγική ευθυγραμμίζεται με το όραμα του Ομίλου Antenna για επενδύσεις σε media με διεθνή προσανατολισμό ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία στον χώρο της ενημέρωσης. Ο Όμιλος Antenna συμμετείχε σε αυτή τη χρηματοδότηση μαζί με ορισμένα από τα πιο αναγνωρισμένα ονόματα της διεθνούς επενδυτικής σκηνής: Henry Kravis, Συνιδρυτής της KKR και ένας από τους πιο επιδραστικούς επενδυτές παγκοσμίως στον χώρο του private equity, David Rubenstein, Συνιδρυτής της The Carlyle Group, με βαθιά εμπειρία σε παγκόσμιες επενδύσεις και στρατηγικά assets, Penny Pritzker, ιδρυτής και πρόεδρος της PSP Investments, από τα μεγαλύτερα καναδικά επενδυτικά ταμεία, Thomas Leysen, Πρόεδρος της Mediahuis και διακεκριμένη προσωπικότητα στον ευρωπαϊκό χώρο των media και των επιχειρήσεων.
