Κακοκαιρία στην Κω: Έπεσαν κολώνες φωτισμού από τους θυελλώδεις ανέμους, ζημιές και σε επιχειρήσεις
Κακοκαιρία στην Κω: Έπεσαν κολώνες φωτισμού από τους θυελλώδεις ανέμους, ζημιές και σε επιχειρήσεις

Σοβαρές ζημιές και στην Κέφαλο, με την αποκόλληση του τοιχίου αντιστήριξης στον παραλιακό δρόμο που οδηγεί στο λιμάνι Καμαρίου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία που έπληξε την Κω, με ισχυρούς ανέμους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το vimatisko.gr, οι δυνατοί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα να σπάσουν τα μπλόκια στο λιμάνι της Κω (πλωτές κατασκευές που επιπλέουν και χρησιμοποιούνται για την προστασία του λιμανιού), αλλά και να πέσουν κολώνες φωτισμού. Παράλληλα, έσπασαν τζαμαρίες σε επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα, σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν και στην Κέφαλο, με την αποκόλληση του τοιχίου αντιστήριξης στον παραλιακό δρόμο που οδηγεί στο λιμάνι Καμαρίου.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Έσπασαν τα μπλόκια στο λιμάνι της Κω


