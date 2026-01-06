Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη με βίντεο πριν το ματς με την Αρμάνι, το «ευχαριστώ» του γιου του
ΕΛΛΑΔΑ
Euroleague Παναθηναϊκός Αρμάνι Μιλάνο Γιώργος Παπαδάκης

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη με βίντεο πριν το ματς με την Αρμάνι, το «ευχαριστώ» του γιου του

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη, γνωστό για τα παναθηναϊκά του αισθήματα, μετά τον χαμό του σε ηλικία 75 ετών

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη με βίντεο πριν το ματς με την Αρμάνι, το «ευχαριστώ» του γιου του
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της EuroLeague στο Telekom Center Athens που έχει ανακοινωθεί sold out.

Σχεδόν μισή ώρα πριν από το τζάμπολ η «πράσινη» ΚΑΕ έδειξε στο cube ένα βίντεο - αφιέρωμα για τον χαμό του Γιώργου Παπαδάκη. Ο εμβληματικός δημισιογράφος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου μετά από έμφραγμα σε ηλικία 74 ετών και μάλιστα ήταν γνωστός για τα «παναθηναϊκά» του αισθήματα.

Δείτε το βίντεο:

Το ευχαριστώ του γιου του, Φοίβου Παπαδάκη

Μια ανάρτηση έκανε ο Φοίβος Παπαδάκης, θέλοντας να ευχαριστήσει την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον τρόπο με τον οποίο αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη με βίντεο πριν το ματς με την Αρμάνι, το «ευχαριστώ» του γιου του

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης