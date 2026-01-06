Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη με βίντεο πριν το ματς με την Αρμάνι, το «ευχαριστώ» του γιου του
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη με βίντεο πριν το ματς με την Αρμάνι, το «ευχαριστώ» του γιου του
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη, γνωστό για τα παναθηναϊκά του αισθήματα, μετά τον χαμό του σε ηλικία 75 ετών
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της EuroLeague στο Telekom Center Athens που έχει ανακοινωθεί sold out.
Σχεδόν μισή ώρα πριν από το τζάμπολ η «πράσινη» ΚΑΕ έδειξε στο cube ένα βίντεο - αφιέρωμα για τον χαμό του Γιώργου Παπαδάκη. Ο εμβληματικός δημισιογράφος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου μετά από έμφραγμα σε ηλικία 74 ετών και μάλιστα ήταν γνωστός για τα «παναθηναϊκά» του αισθήματα.
Δείτε το βίντεο:
Σχεδόν μισή ώρα πριν από το τζάμπολ η «πράσινη» ΚΑΕ έδειξε στο cube ένα βίντεο - αφιέρωμα για τον χαμό του Γιώργου Παπαδάκη. Ο εμβληματικός δημισιογράφος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου μετά από έμφραγμα σε ηλικία 74 ετών και μάλιστα ήταν γνωστός για τα «παναθηναϊκά» του αισθήματα.
Δείτε το βίντεο:
☘️🙏 Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR «αποχαιρέτησε» τον Γιώργο Παπαδάκη με ένα συγκινητικό βίντεο πριν το ματς με την Αρμάνι Μιλάνο!#paobc pic.twitter.com/9mLlISl0eB— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 6, 2026
Το ευχαριστώ του γιου του, Φοίβου ΠαπαδάκηΜια ανάρτηση έκανε ο Φοίβος Παπαδάκης, θέλοντας να ευχαριστήσει την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον τρόπο με τον οποίο αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα