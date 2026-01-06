Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα σε αρκετές περιοχές

Ο Θοδωρής Κολυδάς έκανε ανάλυση της καιρικής κατάστασης - Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα Τρίτη έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης

σημαντικές διαφοροποιήσεις.



Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές δυτικής και βορειοανατολικής χώρας. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.



Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:







α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας)



β. Στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Άρτας στα δυτικά και Ιωαννίνων στα δυτικά)







δ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)



Αύριο Τετάρτη (07-01-26)



β. Στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων, Άρτας)



γ. Στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας)



δ. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)



ε. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (πορτοκαλί προειδοποίηση)



Σημειώνεται ότι στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι άνεμοι εντάσεως 8 τοπικά 9 μποφόρ.



Την Πέμπτη (08-01-26) τα φαινόμενα στις προαναφερθείσες περιοχές αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρωινές ώρες και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.



Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν και τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, έχοντας πρόσκαιρο χαρακτήρα. Παράλληλα θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί άνεμοι δυτικών διευθύνσεων.



Ανάλυση της καιρικής κατάστασης από το Θοδωρή Κολυδά Με αφορμή το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ, ο Θοδωρής Κολυδάς προχώρησε σε ανάλυση της καιρικής κατάστασης.



Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος:



«Ένα πολυήμερο υετοφόρο επεισόδιο, με έμφαση στη δυτική Ελλάδα, θα μας επηρεάσει όπου ο κίνδυνος δεν προκύπτει τόσο από μια ακραία στιγμή, όσο από τη σωρευτική επίδραση των βροχών. Η παρακολούθηση των αθροιστικών ποσοτήτων –και όχι μόνο της ημερήσιας έντασης– είναι το κλειδί για τη σωστή εκτίμηση των επιπτώσεων.



Στον αθροιστικό υετό έως και την Πέμπτη το ECMWF εμφανίζει σημαντικά μεγαλύτερα ύψη σε σχέση με το GFS, ιδίως στη δυτική Ελλάδα (Ήπειρος, Ιόνιο, δυτική Στερεά), στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη.



Το GFS που μέχρι στιγμής δείχνει στη συγκεκριμένη περίπτωση πιο αξιόπιστο, τείνει να «σπάει» τα φαινόμενα χρονικά και χωρικά, δίνοντας μικρότερα αθροίσματα.»



