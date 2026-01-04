Καθυστερήσεις και τεράστιες ουρές επιβατών στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», δείτε βίντεο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΕΛΛΑΔΑ
Μεγάλη ταλαιπωρία για τους επιβάτες λόγω του τεχνικού προβλήματος που οδήγησε στο κλείσιμο του FIR Αθηνών - Σταδιακή αναχώρηση πτήσεων από το μεσημέρι, αλλά και ακυρώσεις δίχως ενημέρωση

Μεγάλη ταλαιπωρία και καθυστερήσεις βιώνουν οι επιβάτες και στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης λόγω του σοβαρού τεχνικού προβλήματος στις ραδιοεπικοινωνίες των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής, που οδήγησε στο κλείσιμο του FIR Αθηνών.

Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, στα τέρμιναλς των αναχωρήσεων του αεροδρομίου «Μακεδονία» επικρατούσαν για περισσότερες από τρεις ώρες εικόνες συνωστισμού και τεράστιες ουρές από επιβάτες που δεν μπορούσαν να αναχωρήσουν για τους προορισμούς τους.



Λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι, άρχισε μία σταδιακή αποκατάσταση του τεχνικού ζητήματος και κάποιες πτήσεις άρχισαν να αναχωρούν από τη Θεσσαλονίκη, με τους επιβάτες τους να κάνουν check-in αρκετή ώρα μετά το προγραμματισμένο.

Ήδη απογειώθηκαν δύο πτήσεις με προορισμούς την Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη, αλλά νωρίτερα υπήρχαν και άλλες που ακυρώθηκαν.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στα κεντρικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ασφαλής και κανονική επικοινωνία των πιλότων με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Άμεσα επηρεάστηκαν πτήσεις τόσο στο Ελευθέριος Βενιζέλος όσο και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας, με εκατοντάδες καθηλωμένα αεροσκάφη στην πίστα και αναβολές αναχωρήσεων και αφίξεων.
