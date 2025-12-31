Αθόρυβα Πυροτεχνήματα: Η νέα πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς

Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς αναλαμβάνει πρωτοβουλία ενημέρωσης με αντικείμενο την υιοθέτηση αθόρυβων πυροτεχνημάτων κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται από πολίτες και Δήμους