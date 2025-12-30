Τέσσερις Ρομά τραυμάτισαν με πέτρα υπάλληλο απορριμματοφόρου στις Αχαρνές
Αχαρνές Ρομά απορριματοφόρο

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο ΚΑΤ, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι δράστες αναζητούνται

Επίθεση από τέσσερις Ρομά δέχτηκαν υπάλληλοι απορριμματοφόρου, εκ των οποίων ο ένας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σήμερα το πρωί έξω από τον καταυλισμό στην Αυλίζα Αχαρνών.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, το απορριμματοφόρο του δήμου Αχαρνών είχε σταματήσει στην στάση ΙΣΙΔ και οι υπάλληλοι άδειαζαν τους κάδους, όταν δέχτηκαν αρχικά λεκτική επίθεση από τέσσερις Ρομά, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο ΙΧ αυτοκίνητα.

Στη συνέχεια ένας από τους επιβάτες των αυτοκινήτων πέταξε μια πέτρα με αποτέλεσμα να τραυματίσει έναν από τους υπαλλήλους στο κεφάλι.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο ΚΑΤ, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι δράστες αναζητούνται.
