Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Τέσσερις Ρομά τραυμάτισαν με πέτρα υπάλληλο απορριμματοφόρου στις Αχαρνές
Τέσσερις Ρομά τραυμάτισαν με πέτρα υπάλληλο απορριμματοφόρου στις Αχαρνές
Ο τραυματίας διακομίστηκε στο ΚΑΤ, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι δράστες αναζητούνται
Επίθεση από τέσσερις Ρομά δέχτηκαν υπάλληλοι απορριμματοφόρου, εκ των οποίων ο ένας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σήμερα το πρωί έξω από τον καταυλισμό στην Αυλίζα Αχαρνών.
Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, το απορριμματοφόρο του δήμου Αχαρνών είχε σταματήσει στην στάση ΙΣΙΔ και οι υπάλληλοι άδειαζαν τους κάδους, όταν δέχτηκαν αρχικά λεκτική επίθεση από τέσσερις Ρομά, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο ΙΧ αυτοκίνητα.
Στη συνέχεια ένας από τους επιβάτες των αυτοκινήτων πέταξε μια πέτρα με αποτέλεσμα να τραυματίσει έναν από τους υπαλλήλους στο κεφάλι.
Ο τραυματίας διακομίστηκε στο ΚΑΤ, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι δράστες αναζητούνται.
Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, το απορριμματοφόρο του δήμου Αχαρνών είχε σταματήσει στην στάση ΙΣΙΔ και οι υπάλληλοι άδειαζαν τους κάδους, όταν δέχτηκαν αρχικά λεκτική επίθεση από τέσσερις Ρομά, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο ΙΧ αυτοκίνητα.
Στη συνέχεια ένας από τους επιβάτες των αυτοκινήτων πέταξε μια πέτρα με αποτέλεσμα να τραυματίσει έναν από τους υπαλλήλους στο κεφάλι.
Ο τραυματίας διακομίστηκε στο ΚΑΤ, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι δράστες αναζητούνται.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα