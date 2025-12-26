Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
Πάτρα: Στο νοσοκομείο ένας 14χρονος και ένας 16χρονος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ
Πάτρα: Στο νοσοκομείο ένας 14χρονος και ένας 16χρονος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ
Ο 16χρονος πήγε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, σε κατάσταση μέθης, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο «'Αγιος Ανδρέας»
Δύο ανήλικοι, ηλικίας 14 και 16 χρόνων αντίστοιχα, διακομίστηκαν το βράδυ των Χριστουγέννων σε κατάσταση μέθης, σε νοσοκομεία της Πάτρας, ενώ συνελήφθησαν από την Αστυνομία, ο πατέρας του 14χρονου και η μητέρα του 16χρονου.
Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, ο 14χρονος βρισκόμενος σε οικισμό του Δήμου Δυτικής Αχαΐας κατανάλωσε αλκοόλ, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.
Όμως, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, προκειμένου να υποβληθεί σε περεταίρω ιατρικές εξετάσεις.
Στη δεύτερη περίπτωση, ο 16χρονος μεταφέρθηκε και αυτός στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, σε κατάσταση μέθης, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο «'Αγιος Ανδρέας», της Πάτρας.
Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, ο 14χρονος βρισκόμενος σε οικισμό του Δήμου Δυτικής Αχαΐας κατανάλωσε αλκοόλ, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.
Όμως, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, προκειμένου να υποβληθεί σε περεταίρω ιατρικές εξετάσεις.
Στη δεύτερη περίπτωση, ο 16χρονος μεταφέρθηκε και αυτός στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, σε κατάσταση μέθης, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο «'Αγιος Ανδρέας», της Πάτρας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα