Πάτρα: Στο νοσοκομείο ένας 14χρονος και ένας 16χρονος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Αλκοόλ Μέθη Ανηλίκων

Πάτρα: Στο νοσοκομείο ένας 14χρονος και ένας 16χρονος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ

Ο 16χρονος πήγε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, σε κατάσταση μέθης, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο «'Αγιος Ανδρέας»

Πάτρα: Στο νοσοκομείο ένας 14χρονος και ένας 16χρονος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Δύο ανήλικοι, ηλικίας 14 και 16 χρόνων αντίστοιχα, διακομίστηκαν το βράδυ των Χριστουγέννων σε κατάσταση μέθης, σε νοσοκομεία της Πάτρας, ενώ συνελήφθησαν από την Αστυνομία, ο πατέρας του 14χρονου και η μητέρα του 16χρονου.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, ο 14χρονος βρισκόμενος σε οικισμό του Δήμου Δυτικής Αχαΐας κατανάλωσε αλκοόλ, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.

Όμως, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, προκειμένου να υποβληθεί σε περεταίρω ιατρικές εξετάσεις.

Στη δεύτερη περίπτωση, ο 16χρονος μεταφέρθηκε και αυτός στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, σε κατάσταση μέθης, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο «'Αγιος Ανδρέας», της Πάτρας.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης