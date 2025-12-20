Άνοιξε η υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας
Αποχώρησαν οι αγρότες
Άνοιξε υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας μετά και τις σημερινές κινητοποιήσεις των αγρoτών.
Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου οι αγρότες της Εύβοιας θα πραγματοποιήσουν άνοιγμα των διοδίων στις Αφίδνες σηκώνοντας τις μπάρες, σύμφωνα με το evima.gr.
Υπενθυμίζεται πως οι αγρότες είχαν κλείσει την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας και το απόγευμα της Παρασκευής.
