Χανιά: Νεκρός 37χρονος οδηγός σε τροχαίο στην Αγία Μαρίνα

ΕΛΛΑΔΑ
Το ΙΧ που οδηγούσε προσέκρουσε σε τοιχίο σπιτιού, με αποτέλεσμα ο 37χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι

Θλίψη σκόρπισε στα Χανιά ο θάνατος ενός 37χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Αγία Μαρίνα και βρέθηκε νεκρός μετά από ώρες.

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, και σύμφωνα με πληροφορίες ως πιθανότερο εξετάζεται το σενάριο ο άνδρας να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του.

Όπως έγραψε το Creta24, το τζιπ που οδηγούσε ο 37χρονος εντοπίστηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί, σε ένα στενό λίγα μέτρα από την παλιά εθνική οδό Χανίων – Κισσάμου και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές.

Ο άτυχος άνδρας απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρός.

Το ΙΧ είχε προσκρούσει σε τοιχίο σπιτιού με αποτέλεσμα ο 37χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.

Οι εικόνες από το σημείο του τροχαίου μαρτυρούν τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.
