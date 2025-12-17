Η Θεσσαλονίκη εντάσσεται στον Γαστρονομικό Οδηγό Michelin ως μόνιμος προορισμός υψηλής γαστρονομίας
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Michelin Γαστρονομικός Οδηγός Michelin

Η Θεσσαλονίκη εντάσσεται στον Γαστρονομικό Οδηγό Michelin ως μόνιμος προορισμός υψηλής γαστρονομίας

Η Θεσσαλονίκη καταλαμβάνει πλέον τη δική της, διακριτή θέση στον παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη μετά από μια σειρά συντονισμένων ενεργειών

Η Θεσσαλονίκη εντάσσεται στον Γαστρονομικό Οδηγό Michelin ως μόνιμος προορισμός υψηλής γαστρονομίας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ως ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την τουριστική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης καταγράφεται η ένταξη της πόλης στον παγκόσμιο Γαστρονομικό Οδηγό Michelin.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου  του Δήμου Θεσσαλονίκης, αναδεικνύεται η μοναδική γαστρονομική ταυτότητα και κληρονομιά της πόλης, που διαμορφώθηκε στην υπερχιλιετή ιστορία της ως σταυροδρόμι λαών, θρησκειών και πολιτισμών. Η κορυφαία αυτή διάκριση επιβεβαιώνει την αδιαμφισβήτητη γαστρονομική της δυναμική, την ελκυστικότητα του προορισμού και τη διαρκή εξέλιξη της τοπικής γαστρονομικής κοινότητας που χαρακτηρίζεται για την καινοτομία της.

Η Θεσσαλονίκη καταλαμβάνει πλέον τη δική της, διακριτή θέση στον παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη μετά από μια σειρά συντονισμένων ενεργειών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ.

«Η Θεσσαλονίκη μπαίνει σε μια νέα εποχή» σχολίασε σχετικά ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και προσέθεσε: «Ανοίγουμε ένα καινούργιο κεφάλαιο στην ποιοτική τουριστική ανάπτυξη της πόλης αξιοποιώντας ένα από τα κορυφαία συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, τον γαστρονομικό πλούτο της Θεσσαλονίκης. Θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ για την ουσιαστική συμβολή τους στην επίτευξη του στόχου που είχαμε θέσει. Αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά πως η συνεργασία και η συνεπής διεκδίκηση με σχέδιο, μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα παράγουν μετρήσιμα αποτελέσματα προς το συμφέρον της πόλης».
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης