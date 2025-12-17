Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Η Θεσσαλονίκη εντάσσεται στον Γαστρονομικό Οδηγό Michelin ως μόνιμος προορισμός υψηλής γαστρονομίας
Η Θεσσαλονίκη καταλαμβάνει πλέον τη δική της, διακριτή θέση στον παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη μετά από μια σειρά συντονισμένων ενεργειών
Ως ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την τουριστική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης καταγράφεται η ένταξη της πόλης στον παγκόσμιο Γαστρονομικό Οδηγό Michelin.
Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Δήμου Θεσσαλονίκης, αναδεικνύεται η μοναδική γαστρονομική ταυτότητα και κληρονομιά της πόλης, που διαμορφώθηκε στην υπερχιλιετή ιστορία της ως σταυροδρόμι λαών, θρησκειών και πολιτισμών. Η κορυφαία αυτή διάκριση επιβεβαιώνει την αδιαμφισβήτητη γαστρονομική της δυναμική, την ελκυστικότητα του προορισμού και τη διαρκή εξέλιξη της τοπικής γαστρονομικής κοινότητας που χαρακτηρίζεται για την καινοτομία της.
«Η Θεσσαλονίκη μπαίνει σε μια νέα εποχή» σχολίασε σχετικά ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και προσέθεσε: «Ανοίγουμε ένα καινούργιο κεφάλαιο στην ποιοτική τουριστική ανάπτυξη της πόλης αξιοποιώντας ένα από τα κορυφαία συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, τον γαστρονομικό πλούτο της Θεσσαλονίκης. Θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ για την ουσιαστική συμβολή τους στην επίτευξη του στόχου που είχαμε θέσει. Αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά πως η συνεργασία και η συνεπής διεκδίκηση με σχέδιο, μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα παράγουν μετρήσιμα αποτελέσματα προς το συμφέρον της πόλης».
