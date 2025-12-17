Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Θεσσαλονίκη: Διέρρηξαν το σπίτι του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου
Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν κοσμήματα, κλειδιά κι άλλα αντικείμενα
Θύμα διάρρηξης έπεσε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Σπύρος Βούγιας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κλοπή διαπιστώθηκε το πρωί της Δευτέρας, ενώ ο άγνωστος ή οι άγνωστοι κατάφεραν να αποσπάσουν κοσμήματα, κλειδιά κι άλλα αντικείμενα.
Ο κ. Βούγιας προχώρησε σε καταγγελία και την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου, που διεξάγει έρευνες.
