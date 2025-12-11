Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης με τα τρακτέρ τους αύριο οι αγρότες: «Δε θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο», λένε

Oι αγρότες αναμένεται να κινηθούν συντονισμένα και μαζικά προς το λιμάνι μετά τις 10 το πρωί, με στόχο τον αποκλεισμό του





Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από τον σχεδιασμό που γίνεται στα «στρατηγεία» που έχουν στηθεί στα μπλόκα – τόσο στα Νέα Μάλγαρα όσο και ανατολικά, στα «Πράσινα Φανάρια» – οι αγρότες αναμένεται να κινηθούν συντονισμένα και μαζικά προς το λιμάνι μετά τις 10 το πρωί, με στόχο τον αποκλεισμό του.















«Απώτερος σκοπός μας είναι να λύσουμε τα προβλήματά μας», ανέφερε ο αγρότης, Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος, ζητώντας παράλληλα «η κυβέρνηση να κάνει κάποιες εξαγγελίες προς τη θετική κατεύθυνση διότι τα προβλήματα είναι γνωστά».



Η κάθοδός τους προς το λιμάνι σχεδιάζεται να γίνει υπό τις οδηγίες των αστυνομικών της Τροχαίας, προκειμένου να μην προκληθεί κυκλοφοριακό χάος, ενώ παραμένει άγνωστο αν θα τους επιτραπεί να φτάσουν μέχρι τις εγκαταστάσεις του ΟΛΘ, σε ποιο σημείο θα στηθούν τα τρακτέρ και για πόσο θα παραμείνουν. Παράλληλα, εκτός από τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα, στην κινητοποίηση αναμένεται να συμμετάσχει και κόσμος που θα φτάσει από άλλα μπλόκα της χώρας.



Σημειώνεται ότι για την αυριανή κινητοποίηση, την οποία αποφάσισε η γενική συνέλευση του αγροτικού μπλόκου στα διόδια των Νέων Μαλγάρων, υπάρχει πανελλαδικό κάλεσμα για συμμετοχή.



Ποια τμήματα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών στην Πιερία κλείνουν Στο μεταξύ, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σε τμήματα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών στην Πιερία, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων.



Συγκεκριμένα, από ώρα 11.55 σήμερα (11 Δεκεμβρίου 2025) και μέχρι νεωτέρας, διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς Αθήνα, από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (438 χιλιόμετρο) έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (434 χιλιόμετρο) του αυτοκινητόδρομου.



Τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα, εκτρέπονται από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης στην περιφερειακή οδό Κατερίνης και μέσω του νότιου ανισόπεδου κόμβου Κατερίνης εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών.



Επίσης, από ώρα 12.20 σήμερα (11 Δεκεμβρίου 2025) και μέχρι νεωτέρας, διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς Αθήνα, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Ν. Εφέσου (427 χιλιόμετρο) του αυτοκινητόδρομου.



Τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα, εκτρέπονται από τον ανισόπεδο κόμβο Ν. Εφέσου στη δυτική παράπλευρη βοηθητική οδό του αυτοκινητόδρομου και μέσω του ημι-ανισόπεδου κόμβου Δίου εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών.



